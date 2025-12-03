  • Menu
Motorola Edge 50 Fusion: మోటోరోలా ఫోన్ కావాలా? మోటోరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ అతి చౌకైన ధరకే.. ఇప్పుడే ఆర్డర్ పెట్టుకోండి!

Highlights

మోటరోలా ఆకట్టుకునే నీటి నిరోధక ఫోన్ దాని లాంచ్ ధర కంటే రూ.5,000 చౌకగా మారింది. మనం మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము.

Motorola Edge 50 Fusion: మోటరోలా ఆకట్టుకునే నీటి నిరోధక ఫోన్ దాని లాంచ్ ధర కంటే రూ.5,000 చౌకగా మారింది. మనం మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. లాంచ్ సమయంలో, 8GB RAM ,128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ ధర రూ.22,999. ఇప్పుడు, ఇదే వేరియంట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.17,999కి అందుబాటులో ఉంది. కంపెనీ ఫోన్‌పై 5శాతం క్యాష్‌బ్యాక్‌ను అందిస్తోంది. మీరు అద్భుతమైన ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌తో ఈ పరికరాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా అందుకున్న అదనపు డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్ స్థితి, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుంది

మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ 6.67-అంగుళాల ఫుల్ HD+ pOLED కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ డిస్‌ప్లే 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. డిస్‌ప్లే 1600 నిట్‌ల గరిష్ట ప్రకాశం స్థాయిని కలిగి ఉంది. డిస్‌ప్లే రక్షణ కోసం, ఈ ఫోన్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5ని కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 12GB వరకు LPDDR4x RAM, 256GB వరకు అంతర్గత నిల్వతో వస్తుంది. కంపెనీ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 2 ప్రాసెసర్‌ను అందిస్తోంది.

ఫోన్ వెనుక ప్యానెల్‌లో ఫోటోగ్రఫీ కోసం LED ఫ్లాష్‌తో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ లెన్స్, 13-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా, అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్ మాక్రో లెన్స్‌గా కూడా పనిచేస్తుంది. సెల్ఫీల కోసం, మీరు 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కనుగొంటారు.

ఫోన్ బ్యాటరీ 5000mAh, ఇది 68-వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విషయానికొస్తే, ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14లో నడుస్తుంది. బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం, మీరు ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కనుగొంటారు. ఫోన్ IP68 డస్ట్, వాటర్‌ప్రూఫ్ రేటింగ్‌తో వస్తుంది. శక్తివంతమైన ధ్వని కోసం మీరు ఫోన్‌లో డాల్బీ అట్మోస్‌ను కూడా పొందుతారు.

