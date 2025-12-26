Motorola Edge 40 Neo: మోటరోలా ఎడ్జ్ 40 నియో.. భారీ ఆఫర్లతో కొనేయండి..!
Motorola Edge 40 Neo: మోటరోలా పేరు వినగానే చాలా మందికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది నమ్మకం. మొబైల్ రంగంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చినా కూడా మోటరోలా తన ప్రత్యేక గుర్తింపును కోల్పోలేదు. ఒకప్పుడు సాధారణ ఫోన్లతో మొదలై ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ లుక్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ల వరకు ప్రయాణం చేసింది మోటరోలా. ముఖ్యంగా క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ అనుభవం, అవసరం లేని యాప్లు లేకపోవడం. ఇప్పుడు అదే నమ్మకాన్ని కొనసాగిస్తూ మోటరోలా ఎడ్జ్ 40 నియో 2025 అనే కొత్త ఫోన్తో మార్కెట్లోకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. మిడ్ రేంజ్ వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని డిజైన్ నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ వరకు ప్రతిదీ బ్యాలెన్స్గా ఇచ్చే ప్రయత్నం ఈ ఫోన్లో కనిపిస్తోంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 40 నియో 2025 ఫోన్ను మొదట చూసినప్పుడే ఇది స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. కర్వ్డ్ లార్జ్ డిస్ప్లే వలన చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ప్రీమియం ఫీల్ వస్తుంది. స్క్రీన్ చుట్టూ బెజెల్స్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల వీడియోలు చూడటం, సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్ చేయటం చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తుంది. కలర్స్ వైబ్రెంట్గా కనిపిస్తాయి, కళ్లకు ఇబ్బంది లేకుండా డిస్ప్లే ట్యూన్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. మోటరోలా ఎప్పటిలాగే డిజైన్ విషయంలో ఆర్భాటం లేకుండా క్లాస్ను చూపిస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో పవర్ ఎఫిషియంట్ చిప్సెట్ను ఉపయోగించారు. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం రోజువారీ వినియోగంలో ల్యాగ్ అనేది అనిపించకుండా చేయటం. వాట్సాప్, యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి యాప్లు ఒకేసారి ఓపెన్ చేసినా ఫోన్ స్పీడ్ తగ్గినట్టు అనిపించదు. మల్టీటాస్కింగ్ చేసే వారికి ఇది సరిపడా పవర్ ఇస్తుంది. సాధారణ గేమ్స్ను స్టేబుల్ ఫ్రేమ్రేట్తో ఆడుకోవచ్చు. రోజువారీ వినియోగానికి ఇది ఒక నమ్మకమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఫోన్.
కెమెరా విషయంలో మోటరోలా ఈసారి ఏఐ టచ్ ఎక్కువగా ఇచ్చింది. ఏఐ కెమెరా సిస్టమ్ వలన ఫోటోలు తీసేటప్పుడు సీన్ను ఆటోమేటిక్గా గుర్తించి కలర్, బ్రైట్నెస్ను అడ్జస్ట్ చేస్తుంది. డే లైట్లో ఫోటోలు క్లియర్గా వస్తాయి, డీటెయిల్స్ కూడా బాగానే క్యాప్చర్ అవుతాయి. పోర్ట్రెయిట్ షాట్స్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ నేచురల్గా కనిపిస్తుంది. నైట్ ఫోటోగ్రఫీ సపోర్ట్ వల్ల తక్కువ వెలుతురులో కూడా యూజబుల్ ఫోటోలు రావచ్చు. సెల్ఫీ కెమెరా సోషల్ మీడియా యూజర్లకు సరిపడే స్థాయిలో ఉంటుంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 40 నియో 2025 ఫోన్లో హై కెపాసిటీ బ్యాటరీ ఉంది. ఒకసారి ఫుల్ చార్జ్ చేస్తే సాధారణ వినియోగంలో 1 రోజు మొత్తం నడిచే అవకాశం ఉంటుంది. వీడియోలు చూడటం, కాల్స్, సోషల్ మీడియా అన్నీ కలిపినా బ్యాటరీ త్వరగా ఖాళీ అవ్వదు. ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల తక్కువ సమయంలోనే బ్యాటరీ మళ్లీ రెడీ అవుతుంది. ఆఫీస్ వెళ్లే వాళ్లకు, ట్రావెల్ చేసే వాళ్లకు ఇది ఉపయోగపడే ఫీచర్.
ఈ ఫోన్లో క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ అనుభవమే ప్రధాన హైలైట్. అవసరం లేని యాప్లు లేకుండా క్లిన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. అప్డేట్స్ కూడా టైమ్కు వచ్చేలా మోటరోలా చూసుకుంటుంది. యాప్ ఓపెన్ చేయటం, నోటిఫికేషన్స్ హ్యాండిల్ చేయటం అన్నీ స్మూత్గా జరుగుతాయి. సింపుల్, క్లియర్ సాఫ్ట్వేర్ కోరుకునే వారికి ఈ ఫోన్ బాగున్న ఆప్షన్.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 40 నియో ధర విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర సుమారు రూ.25,000 నుంచి రూ.30,000 మధ్య ఉండొచ్చని అంచనా. ఈ ధరలో కర్వ్డ్ డిస్ప్లే, క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ అనుభవం, ఏఐ కెమెరా, దీర్ఘకాలిక బ్యాటరీ రావడం వల్ల మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్లో ఈ ఫోన్ మంచి వాల్యూ ఇస్తుంది.