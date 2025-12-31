Motorola Edge 2026: రూ.25 వేలలోపు 'క్లీన్' అండ్ 'క్లాస్' ఫోన్ కావాలా.. అయితే దీనిపై లుక్కేయండి..!
Motorola Edge 2026: మిడ్ రేంజ్ ఫోన్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు యూజర్ల అవసరాలు చాలా క్లియర్గా మారాయి. ఎక్కువ ధర పెట్టకుండా మంచి డిజైన్ కావాలి, కెమెరా క్వాలిటీ బాగుండాలి, రోజువారీ వాడకానికి స్పీడ్ తగ్గకూడదు, స్టోరేజ్ సమస్య రాకూడదు. ఇవన్ని అంచనాల తగ్గట్టుగా తాజాగా వచ్చిన మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026 ఒక బ్యాలెన్స్డ్ ఆప్షన్గా కనిపిస్తోంది. ప్రీమియం ఎడ్జ్ సిరీస్ లుక్ను తీసుకొచ్చి, బడ్జెట్ ధరలో అందించడం దీని ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. ఈ ఫోన్ నిజంగా ఎవరికీ సరిపోతుంది ఇప్పుడు పూర్తిగా చూద్దాం.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026 డిజైన్ చూసిన వెంటనే ఇది మిడ్ రేంజ్ ఫోన్ అన్న ఫీలింగ్ రాదు. స్లిమ్ బాడీ, స్మూత్ కర్వ్డ్ ఎడ్జెస్ వల్ల చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ ఫినిషింగ్ క్లిన్గా ఉండటం వల్ల ప్రొఫెషనల్ యూజ్కు కూడా బాగా సూట్ అవుతుంది. కెమెరా సెటప్ బాడీలోకి చక్కగా మిక్స్ అయ్యి ఉండటం వల్ల డిజైన్ అన్నెసెసరీగా అనిపించదు. యువత నుంచి ఆఫీస్ యూజర్ల వరకూ అందరికీ నచ్చేలా ఈ ఫోన్ లుక్ను డిజైన్ చేశారు అన్న ఫీలింగ్ ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో ఉన్న డిస్ప్లే రోజువారీ యూజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. వీడియో స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్, ఆన్లైన్ క్లాసులు, న్యూస్ చదవడం లాంటి వాటిలో విజువల్స్ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. కలర్స్ ఎక్కువగా షార్ప్గా కాకుండా న్యాచురల్గా ఉండటం వల్ల కళ్ళకు ఇబ్బంది కలగదు. అవుట్డోర్లో కూడా బ్రైట్నెస్ సరిపడే స్థాయిలో ఉండటం వల్ల కంటెంట్ చూడటంలో ఇబ్బంది ఉండదు. టచ్ రెస్పాన్స్ స్మూత్గా ఉండటం వల్ల యాప్ల మధ్య మారడం ఈజీగా అనిపిస్తుంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026లో ప్రధాన హైలైట్ కెమెరానే అని చెప్పొచ్చు. 50ఎంపి ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ డేలైట్లో డీటెయిల్డ్ ఫోటోలు తీస్తుంది. కలర్స్ న్యాచురల్గా ఉండటం వల్ల ఫోటోలు ఆర్టిఫిషియల్గా అనిపించవు. అదనపు లెన్స్ల వల్ల వైడ్ షాట్స్, క్లోజ్ షాట్స్ లాంటి వాటిని ఈజీగా ట్రై చేయొచ్చు. కెమెరా యాప్ ఇంటర్ఫేస్ సింపుల్గా ఉండటం వల్ల కొత్త యూజర్ కూడా సులభంగా మంచి ఫోటోలు తీయగలుగుతాడు. ఫ్రంట్ కెమెరా సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్కు క్లియర్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో ఉన్న 8జిబి ర్యామ్ రోజువారీ యూజ్కు చాలా సరిపోతుంది. మెసేజింగ్, బ్రౌజింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియా యాప్లు అన్నీ ఒకేసారి ఓపెన్ చేసినా ల్యాగ్ అనిపించదు. యాప్ స్విచింగ్ స్మూత్గా ఉండటం వల్ల మల్టీటాస్కింగ్ ఈజీగా అనిపిస్తుంది. హెవీ గేమింగ్ కోసం కాకపోయినా, క్యాజువల్ గేమ్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ యాప్లు స్టేబుల్గా రన్ అవుతాయి. స్టూడెంట్స్, ఆఫీస్ యూజర్లకు ఈ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలానే ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో 256జిబి స్టోరేజ్ ఇవ్వడం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ఫోటోలు, వీడియోలు, యాప్లు, డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ సేవ్ చేసే స్టోరేజ్ అయిపోతుందేమో అన్న భయం ఉండదు. ఎక్కువగా వీడియోలు డౌన్లోడ్ చేసుకునే వాళ్లకు ఇది చాలా ఉపయోగకరం. అదనపు మెమరీ కార్డ్ అవసరం లేకుండా లాంగ్ టైమ్ యూజ్ చేయొచ్చు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఈ ఫోన్ ఇస్తుంది.
మోటరోలా అంటేనే క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ అనుభవం గుర్తొస్తుంది. ఎడ్జ్ 2026 కూడా అదే ఫీలింగ్ను కొనసాగిస్తుంది. అన్నెసెసరీ యాప్లు లేకుండా ఇంటర్ఫేస్ సింపుల్గా ఉంటుంది. సెట్టింగ్స్ ఈజీగా అర్థమయ్యేలా ఉండటం వల్ల ఫస్ట్ టైమ్ యూజర్ కూడా కంఫర్ట్గా వాడగలుగుతాడు. చిన్న చిన్న మోటరోలా ఫీచర్స్ యూజ్కు ఉపయోగపడేలా ఉంటాయి. రెగ్యులర్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ వల్ల సెక్యూరిటీ, స్టేబిలిటీ కూడా బాగానే మెయింటైన్ అవుతుంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026 బ్యాటరీ రోజువారీ వాడకాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని డిజైన్ చేశారు. కాల్స్, ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్, వీడియోలు, యాప్లు అన్నీ కలిపి ఒక రోజు వరకు ఈజీగా నడుస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్లో బ్యాటరీ డ్రెయిన్ తగ్గేలా ఆప్టిమైజేషన్ ఉంది. చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా టైమ్ ఎక్కువ తీసుకోకుండా అవసరమైనంత పవర్ ఇస్తుంది. డైలీ లైఫ్లో ఫోన్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడే వాళ్లకు ఇది ప్లస్ పాయింట్. నెట్వర్క్ స్టెబిలిటీ, కాల్ క్వాలిటీ విషయంలో ఈ ఫోన్ నమ్మకంగా ఉంటుంది. ఆన్లైన్ క్లాసులు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ లాంటి వాటికి ఎలాంటి పెద్ద ఇష్యూస్ రావు. రోజూ ఉపయోగించే ఫోన్గా ఇది ప్రాక్టికల్ ఛాయిస్గా కనిపిస్తుంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026 ధర విషయానికి వస్తే ఇది నిజంగా మిడ్ రేంజ్ యూజర్లను ఆకర్షించే స్థాయిలో ఉంది. మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర సుమారుగా 25,000 రూపాయల పరిధిలో ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వర్తింపజేస్తే అదనంగా 2,000 రూపాయల వరకు తగ్గింపు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కొన్ని ఆన్లైన్ సేల్స్ సమయంలో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా పాత ఫోన్ ఇచ్చినప్పుడు మరో 3000 రూపాయల వరకు లాభం పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కలిపి చూసుకుంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026 ధర 20,000 నుంచి 22,000 రూపాయల మధ్యకు రావచ్చు అన్న అంచనా ఉంది. 50MP ట్రిపుల్ కెమెరా, 8జిబి ర్యామ్, 256జిబి స్టోరేజ్ లాంటి ఫీచర్లను ఈ ధరలో ఇవ్వడం వల్ల, మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్లో ఈ ఫోన ఒక స్ట్రాంగ్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది.