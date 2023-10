Why Bike Does Not Use Diesel Engine: మోటార్‌సైకిళ్లలో కేవలం పెట్రోల్ ఇంజన్ ఎందుకు ఇస్తారు. డీజిల్ ఇంజిన్‌ను ఎందుకు ఇవ్వరోని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? అయితే, ఒకప్పుడు డీజిల్ ఇంజన్ బైక్‌లు కూడా ఉండేవి. కానీ తర్వాత డీజిల్ ఇంజిన్‌లను మోటార్‌సైకిళ్ల నుంచి తొలగించి కేవలం పెట్రోల్ ఇంజన్‌లు మాత్రమే ఇచ్చారు. మోటార్ సైకిళ్లలో డీజిల్ ఇంజన్లను ఉపయోగించకపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

పరిమాణం, బరువు..

డీజిల్ ఇంజన్లు పెట్రోల్ ఇంజన్ల కంటే పెద్దవి. బైక్ ఒక చిన్న వాహనం. ఇటువంటి పరిస్థితిలో, బైక్‌లో డీజిల్ ఇంజిన్‌ను సరిగ్గా అమర్చడం కూడా సవాలుగా ఉంటుంది. అదనంగా, డీజిల్ ఇంజన్లు పెట్రోల్ ఇంజిన్ల కంటే భారీగా ఉంటాయి. ఇది బైక్ పనితీరును ప్రభావితం చేస్తుంది.

నిర్మాణం, కుదింపు..

పెట్రోల్ ఇంజిన్ల కంటే డీజిల్ ఇంజన్లు చాలా క్లిష్టంగా ఉంటాయి. వాటి తయారీకి అయ్యే ఖర్చు కూడా ఎక్కువే. దీని వల్ల బైక్ ధర కూడా పెరుగుతుంది. ఇది కాకుండా, డీజిల్ ఇంజిన్ కుదింపు నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా ఇది మరింత కంపనం, మరింత శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

నిర్వహణ..

డీజిల్ ఇంజన్ అధిక పీడనం వద్ద పని చేస్తుంది. కాబట్టి, డీజిల్ ఇంజన్ విరిగిపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇటువంటి పరిస్థితిలో, పెట్రోల్ ఇంజిన్ కంటే డీజిల్ ఇంజిన్‌కు ఎక్కువ నిర్వహణ అవసరం. ఇది బైక్ నిర్వహణ ఖర్చును పెంచే అవకాశం ఉంది.

పనితీరు..

డీజిల్ ఇంజిన్‌లు పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ల కంటే ఎక్కువ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కానీ, తక్కువ RPM కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల, అధిక వేగం లేదా ఎక్కువ పనితీరు అవసరమయ్యే బైక్‌లలో, ఎక్కువ RPM, శక్తి అవసరం. ఇటువంటి పరిస్థితిలో డీజిల్ ఇంజన్లు సరిఅయినవి కావు.

కాలుష్యం..

పెట్రోల్ ఇంజిన్ల కంటే డీజిల్ ఇంజన్లు ఎక్కువ కాలుష్యాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇది ప్రజలకు, చుట్టుపక్కల పర్యావరణానికి హానికరం. అందుకే ఇప్పుడు కార్లలో కూడా డీజిల్ ఇంజిన్లను వదిలే పని జరుగుతోంది.