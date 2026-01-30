Moto Signature: ఫ్లిప్కార్ట్లో మోటో 'సిగ్నేచర్' హవా.. 150MP కెమెరా, పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీతో సేల్స్ షురూ!
Moto Signature: ఖరీదైన స్మార్ట్ఫోన్ అంటే కేవలం ఫీచర్లు మాత్రమే కాదు, అదొక హోదా. చేతిలో ఉంటే ఆ రాజసమే వేరు అన్నట్లుగా మోటోరొలా తన సరికొత్త అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది. టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న ఈ దిగ్గజ సంస్థ, ప్రీమియం వినియోగదారుల కలల ఫోన్గా భావించే 'సిగ్నేచర్' సిరీస్ను తాజాగా భారత మార్కెట్లోకి విసిరింది. వినూత్నమైన ఫాబ్రిక్ ఇన్స్పైర్డ్ డిజైన్తో పాటు విభిన్నమైన ప్రివిలేజ్ సర్వీసులను జోడించి, స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాన్ని సరికొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమైంది. నేటి మధ్యాహ్నం నుంచే ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ పోర్టల్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ ఫోన్ తన ప్రతాపాన్ని చూపించడం మొదలుపెట్టింది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం టెక్నాలజీ పరంగానే కాకుండా వినియోగదారుల బడ్జెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని మూడు విభిన్న వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. బేస్ వేరియంట్ అయిన 12జీబీ+256జీబీ ధరను రూ.59,999గా నిర్ణయించగా, అత్యున్నత వెర్షన్ 16జీబీ+1టీబీ ధర రూ.69,999 వరకు ఉంది. అయితే కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించేందుకు కంపెనీ భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. హెచ్డీఎఫ్సీ లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులు ఉపయోగించే వారికి రూ.5,000 తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనికి తోడు పాత ఫోన్ను మార్చుకునే వారికి మరో రూ.5,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లభిస్తుండటం విశేషం. వెరసి ఇది ఒక పక్కా లగ్జరీ డీల్గా కనిపిస్తోంది.
మోటో సిగ్నేచర్ ఫోన్ పటిష్టత విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో కూడిన ఈ ఫోన్ మిలటరీ గ్రేడ్ సర్టిఫికేషన్ను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, స్క్రీన్ రక్షణ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 టెక్నాలజీని వాడుకుంది. ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, 6.8 ఇంచుల సూపర్ హెచ్డీ ఎల్టీపీఓ ఎక్స్ట్రీమ్ అమోలెడ్ ప్యానెల్ అబ్బురపరుస్తోంది. ఏకంగా 165Hz రిఫ్రెష్ రేటుతో పాటు 6200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను ఇది అందిస్తుంది. అంటే మిరుమిట్లు గొలిపే ఎండలో కూడా ఫోన్ స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించడమే కాకుండా, గేమింగ్ మరియు వీడియో స్ట్రీమింగ్ సమయంలో అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.
సాంకేతికత పరంగా ఈ ఫోన్ ఒక పవర్ హౌస్ అని చెప్పవచ్చు. అత్యంత వేగవంతమైన ఆక్టాకోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రొసెసర్ను ఇందులో అమర్చారు. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ సమయంలో ఎక్కడా వేగం తగ్గకుండా చూసుకుంటుంది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇందులో లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత మోటోరొలా హెలోయూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను అందించారు. నీటిలో పడినా లేదా ధూళి సోకినా ఫోన్ చెక్కుచెదరకుండా ఉండేందుకు ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్లను కేటాయించారు. ఇది సాహసయాత్రలు చేసే వారికి, రఫ్ యూసేజ్ చేసే వారికి ఒక భరోసానిస్తుంది.
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఇందులో ఏకంగా నాలుగు 50 మెగాపిక్సెల్ సెన్సర్లను అమర్చడం విశేషం. వెనుక వైపు ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు అల్ట్రావైడ్ యాంగిల్, పెరిస్కోప్ సెన్సర్లు అన్నీ 50 ఎంపీ సామర్థ్యంతోనే ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం కూడా 50 ఎంపీ కెమెరాను కేటాయించి కెమెరా సెగ్మెంట్లో దుమ్మురేపింది. ఇక ఛార్జింగ్ సమస్యలు లేకుండా 5,200 ఎంఏహెచ్ సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీని జత చేశారు. దీనికి తోడు 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉండటంతో నిమిషాల్లోనే ఫోన్ రీఛార్జ్ అయిపోతుంది. లగ్జరీ, పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇది సరైన మొబైల్.