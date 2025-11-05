  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Moto G67 Power 5G Launched: మోటరోలా తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. భారత మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది..!

Moto G67 Power 5G Launched: మోటరోలా తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. భారత మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది..!
x

Moto G67 Power 5G Launched: మోటరోలా తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. భారత మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది..!

Highlights

మోటరోలా తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్, Moto G67 పవర్ 5Gని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీనిని మూడు అందమైన రంగులలో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ 15,000 రూపాయల కంటే తక్కువ ధరకే ఆఫర్ కింద అందుబాటులో ఉంది.

Moto G67 Power 5G Launched: మోటరోలా తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్, Moto G67 పవర్ 5Gని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీనిని మూడు అందమైన రంగులలో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ 15,000 రూపాయల కంటే తక్కువ ధరకే ఆఫర్ కింద అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ కోసం 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన వెనుక కెమెరా, సెగ్మెంట్-లీడింగ్ 7000mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది RAM, నిల్వ ఆధారంగా రెండు వేరియంట్లలో ప్రారంభించబడింది. ఫోన్‌లో ఆక్టా-కోర్ 4nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 2 చిప్‌సెట్ ఉంది. ఫోన్ మొదటి అమ్మకం వచ్చే వారం ప్రారంభమవుతుంది. ఫోన్‌లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.7-అంగుళాల డిస్‌ప్లే కూడా ఉంది. RAM బూస్ట్‌తో దీని RAMని 24GB వరకు విస్తరించవచ్చు. ఫోన్ ధర, ఫీచర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

భారతదేశంలో Moto G67 పవర్ 5G ధర 8GB RAM ,128GB నిల్వతో బేస్ వేరియంట్ రూ.15,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. పరిచయ ఆఫర్‌లో భాగంగా, బేస్ వేరియంట్ దేశంలో రూ.14,999 కు అందుబాటులో ఉంటుంది. మొదటి అమ్మకం నవంబర్ 12న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ఫ్లిప్‌కార్ట్‌తో పాటు మోటరోలా ఇండియా వెబ్‌సైట్‌లో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ దీనిని మూడు రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేసింది: పాంటోన్ పారాచూట్ పర్పుల్, పాంటోన్ బ్లూ కురాకో, పాంటోన్ సిలాంట్రో. అదనంగా, 8GB RAM, 256GB నిల్వతో దాని టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ వేరియంట్ కూడా తరువాత అందుబాటులో ఉంటుంది.

Moto కొత్త ఫోన్ డ్యూయల్-సిమ్ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. Android 15 ఆధారంగా Halo UXపై నడుస్తుంది. ఫోన్ Android 16 అప్‌గ్రేడ్‌లను అందుకుంటుందని, మూడు సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్‌లకు అర్హత కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 391 ppi పిక్సెల్ సాంద్రత, 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియో, HDR10+ మద్దతుతో 6.7-అంగుళాల ఫుల్ HD+ (1080x2400 పిక్సెల్‌లు) LCD స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లే గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ద్వారా రక్షించబడింది. ఫోన్ మన్నిక కోసం MIL-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ రక్షణను అందిస్తుంది. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP64 రేట్ చేయబడింది. ఇది ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్, వేగన్ లెదర్ బాడీని కలిగి ఉంది.

ఫోన్ Qualcomm ఆక్టా-కోర్ 4nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 2 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, 2.4GHz వద్ద క్లాక్ చేయబడింది. ఈ చిప్‌సెట్ అడ్రినో GPU, 8GB RAM మరియు 256GB వరకు ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్‌తో జత చేయబడింది. ఈ RAMని RAM బూస్ట్‌తో 24GB వరకు విస్తరించవచ్చు. ఇది స్మార్ట్ కనెక్ట్, మూడు-వేళ్ల స్క్రీన్‌షాట్, ఫ్లాష్‌లైట్ ఆన్ చేయడానికి డబుల్-స్వైప్, కెమెరాను తెరవడానికి ట్విస్ట్, ఫ్యామిలీ స్పేస్ 3.0 వంటి లక్షణాలను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ Google జెమిని AI వాయిస్ అసిస్టెంట్‌ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరా గురించి మాట్లాడుతూ, Moto G67 Power 5G AI ఫోటో ఎన్‌హాన్స్‌మెంట్ ఇంజిన్‌తో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది, ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) సోనీ LYT-600 ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 2-ఇన్-1 ఫ్లికర్ కెమెరా ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో, హోల్-పంచ్ కటౌట్‌లో 32-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ఫోన్‌లోని అన్ని కెమెరాలు 4K రిజల్యూషన్ వీడియోను రికార్డ్ చేయగలవు. ఇది డ్యూయల్ క్యాప్చర్, టైమ్‌లాప్స్, స్లో మోషన్, నైట్ విజన్, గూగుల్ లెన్స్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

ఈ ఫోన్ 30W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే 7000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. పూర్తి ఛార్జ్‌పై ఇది 130 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని, 33 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని అందించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. భద్రత కోసం, దీనికి ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్, ఫేస్ అన్‌లాక్ కూడా ఉన్నాయి. శక్తివంతమైన ధ్వని కోసం, ఇది డాల్బీ అట్మాస్‌తో స్టీరియో స్పీకర్ సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఫోన్ IP64 రేటింగ్‌తో వస్తుంది. దీని వెనుక ప్యానెల్ వీగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్‌ను కలిగి ఉంది. 210 గ్రాముల బరువున్న ఈ ఫోన్ కొలతలు 166.23×76.5×8.6 mm, అంటే ఫోన్ 8.6 mm మందంగా ఉంటుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick