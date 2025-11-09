Moto G67 Power 5G: మోటో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, 7,000mAh బ్యాటరీ..!
Moto G67 Power 5G: మీరు రూ.20,000 లోపు కొత్త ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, కంపెనీ కొత్త G సిరీస్ అదనంగా Moto G67 పవర్ 5G బుధవారం భారతదేశంలో ప్రారంభించబడింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 2 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. 7,000mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ మూడు Pantone-క్యూరేటెడ్ కలర్ ఆప్షన్లలో, రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందించబడుతుంది. కొత్త Moto G67 పవర్ 5G భారతదేశంలో Flipkart, కంపెనీ వెబ్సైట్ ద్వారా విక్రయించబడుతుంది. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్తో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.
మోటో G67 పవర్ 5G ధర
భారతదేశంలో Moto G67 పవర్ 5G ధర 8GB RAM,128GB నిల్వతో బేస్ వేరియంట్కు రూ.15,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 8GB RAM, 256GB నిల్వతో టాప్ వేరియంట్ తర్వాత అందుబాటులో ఉంటుంది. లాంచ్ ఆఫర్ కింద, ఫోన్ బేస్ వేరియంట్ను రూ.14,999 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. కొత్త హ్యాండ్సెట్ నవంబర్ 12 నుండి కంపెనీ ఆన్లైన్ స్టోర్, ఫ్లిప్కార్ట్లో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. పాంటోన్ పారాచూట్ పర్పుల్, పాంటోన్ బ్లూ కురాకో, పాంటోన్ సిలాంట్రో రంగు ఎంపికలలో ప్రారంభించబడింది.
మోటో G67 పవర్ 5 స్పెసిఫికేషన్లు
మోటో G67 పవర్ 5G అనేది ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత హలో UXపై పనిచేసే డ్యూయల్-సిమ్ ఫోన్. ఈ పరికరానికి ఒక OS అప్గ్రేడ్, మూడు సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్లను కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 391ppi పిక్సెల్ సాంద్రత, 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియో, 85.97 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోతో 6.7-అంగుళాల పూర్తి-HD+ (1,080×2,400 పిక్సెల్స్) LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది HDR10+ కి మద్దతు ఇస్తుంది. కార్నింగ్ గొరిల్లా 7i రక్షణను కలిగి ఉంది. మోటరోలా తన కొత్త G సిరీస్ ఫోన్ MIL-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్రాప్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుందని పేర్కొంది.
కొత్త Moto G67 పవర్ 5G క్వాల్కమ్ ఆక్టా-కోర్ 4nm స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 2 చిప్సెట్ ద్వారా 2.4GHz గరిష్ట క్లాక్ స్పీడ్తో శక్తిని పొందుతుంది. అడ్రినో GPU తో జత చేయబడింది. ఫోన్ 8GB RAMని కలిగి ఉంది, దీనిని RAM బూస్ట్ 4.0 ద్వారా 24GB వరకు విస్తరించవచ్చు. అదనంగా, ఇది 256GB వరకు అంతర్గత నిల్వను కలిగి ఉంది. ఫోన్ భద్రత కోసం ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ Google జెమిని AI వాయిస్ అసిస్టెంట్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
ఫోటోలు, వీడియోల కోసం Moto G67 పవర్ 5G ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-600 ప్రధాన కెమెరా (f/1.8 ఎపర్చరు), 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా (f/2.2 ఎపర్చరు) 'టూ-ఇన్-వన్ ఫ్లికర్' కెమెరా ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో, 32-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. కొత్త Moto G67 పవర్ 5G 30fps వద్ద పూర్తి-HD వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. డ్యూయల్ క్యాప్చర్, టైమ్లాప్స్, స్లో మోషన్, ఆడియో జూమ్ వంటి మోడ్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
Moto G67 పవర్ 5Gలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాక్సిలరోమీటర్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, గైరోస్కోప్, SAR సెన్సార్, ఇ-కంపాస్ వంటి అనేక సెన్సార్లు ఉన్నాయి. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.1, GPS, GLONASS, గెలీలియో, QZSS, BeiDou ఉన్నాయి. ఫోన్లో డాల్బీ అట్మోస్, హై-రెస్ ఆడియోకు మద్దతు ఇచ్చే డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు ఉన్నాయి. కంపెనీ IP64 డస్ట్, స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ను క్లెయిమ్ చేస్తుంది. వెనుక ప్యానెల్లో వీగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్ కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్ 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో వస్తుంది, ఇది 30W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.