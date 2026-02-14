Moto G57 Power: 7000mAh బ్యాటరీ మానిస్టర్: అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లో Moto G57 Power పై భారీ ఆఫర్లు!
Moto G57 Power: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో మోటోరోలా తన మార్కును చూపిస్తూ దూసుకుపోతోంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో ప్రీమియం ఫీచర్లను అందిస్తూ యూజర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్గా మారిన Moto G57 Power 5G పై ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజాలు Amazon, Flipkart భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించాయి. కేవలం బడ్జెట్ ధరలోనే 5G వేగంతో పాటు మరెన్నో అద్భుతమైన ఫీచర్లను ఈ ఫోన్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ జనరేషన్ యువత కోరుకునే స్టైలిష్ లుక్, గేమింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్, లాంగ్ లాస్టింగ్ బ్యాటరీ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
ఈ ఫోన్ పేరుకు తగ్గట్టుగానే పవర్ఫుల్ ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది దీనిలోని 7000mAh Massive Battery. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా వాడుకోవచ్చు, ఇది ట్రావెల్ చేసే వారికి మరియు గేమర్లకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే 6.72 ఇంచుల Full HD+ LCD Display తో వస్తుంది. దీనికి తోడు 120Hz Refresh Rate ఉండటం వల్ల స్క్రోలింగ్ మరియు గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా 1050 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందించారు.
టెక్నాలజీ పరంగా మోటోరోలా ఈ ఫోన్లో సరికొత్త ప్రయోగం చేసింది. Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 ప్రాసెసర్తో వచ్చిన ప్రపంచంలోనే మొదటి స్మార్ట్ఫోన్ ఇది. ఈ చిప్సెట్ 4nm టెక్నాలజీపై ఆధారపడి ఉండటం వల్ల మల్టీ టాస్కింగ్ చాలా వేగంగా జరుగుతుంది. ఇందులో 8GB RAM ఉండగా, RAM Boost ఫీచర్ ద్వారా దీనిని 24GB వరకు పెంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల భారీ యాప్స్ వాడినా లేదా గేమింగ్ ఆడినా ఫోన్ హ్యాంగ్ అయ్యే అవకాశమే లేదు. స్టోరేజ్ పరంగా 128GB, 256GB ఆప్షన్లలో లభిస్తూ వినియోగదారులకు మంచి ఛాయిస్ను ఇస్తోంది.
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఇందులో 50MP Sony LYT-600 మెయిన్ కెమెరాను అమర్చారు. ఇది తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలను క్యాప్చర్ చేస్తుంది. దీనికి తోడు 8MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ మరియు సెల్ఫీల కోసం 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. డిజైన్ పరంగా కూడా మోటోరోలా రాజీ పడలేదు. ప్రీమియం Vegan Leather Finish తో వచ్చే ఈ ఫోన్ చేతిలో పట్టుకుంటే చాలా లగ్జరీగా అనిపిస్తుంది. అలాగే దీనికి IP64 రేటింగ్ ఉండటం వల్ల ధూళి, నీటి తుంపర్ల నుండి రక్షణ లభిస్తుంది. సెక్యూరిటీ కోసం సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ మరియు ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ధర విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్ లాంచ్ సమయంలో రూ.14,999 గా ఉండగా, ప్రస్తుతం Amazon, Flipkart లో ఆఫర్ల కింద కేవలం రూ.12,999కే అందుబాటులో ఉంది. దీనికి అదనంగా కొన్ని సెలెక్టెడ్ బ్యాంక్ కార్డ్స్ వాడితే మరో రూ.1,000 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా కూడా ధరను మరింత తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది. బడ్జెట్ ధరలో ఒక పవర్ఫుల్ 5G ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ టైమ్ అని చెప్పవచ్చు. స్టాక్ ముగిసేలోపు ఈ డీల్ను దక్కించుకోవడం ఉత్తమం.