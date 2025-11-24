Moto G57 Power 5G: మోటో నుంచి పవర్ ఫుల్ ఫోన్.. 7000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో వస్తుంది..!
మోటరోలా ఎట్టకేలకు తన కొత్త బడ్జెట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్, Moto G57 పవర్ 5Gని భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యాండ్సెట్ శక్తివంతమైన లక్షణాలతో నిండి ఉంది.
తక్కువ ధరకు ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునే వినియోగదారులకు ఇది ఒక గొప్ప ఎంపిక. ఈ పరికరం శక్తివంతమైన 7,000mAh బ్యాటరీతో శక్తిని కలిగి ఉంది, ఇది 3 రోజుల వరకు బ్యాటరీ జీవితాన్ని అందిస్తుంది. ఇది 30W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను కూడా కలిగి ఉంది. కొత్త మోటరోలా హ్యాండ్సెట్లో Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 చిప్సెట్, 8GB RAM, 128GB నిల్వ ఉన్నాయి. ఇది 391ppi పిక్సెల్ సాంద్రత, 120Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేటు, 1,050 nits వరకు గరిష్ట ప్రకాశంతో 6.72-అంగుళాల LCD ప్యానెల్ను కలిగి ఉంది. దీని ధర ఇతర వివరాలను తెలుసుకుందాం.
మోటో G57 పవర్ 5G భారతదేశంలో ఒకే కాన్ఫిగరేషన్లో ప్రారంభించబడింది, ఇందులో 8GB RAM మరియు 128GB నిల్వ ఉన్నాయి. దీని ధర రూ.14,999. అయితే లాంచ్ ఆఫర్లో భాగంగా, ఈ హ్యాండ్సెట్ రూ.12,999 తగ్గింపు ధరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.ఈ ఆఫర్ కింద, మీరు SBI, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులతో చేసిన కొనుగోళ్లపై రూ.1,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ పొందుతారు. అదనంగా, పాత ఫోన్ను మార్చుకుంటే అదనంగా రూ.1,000 తగ్గింపు కూడా అందుబాటులో ఉంది. పరిమిత కాల ప్రత్యేక లాంచ్ ఆఫర్గా అదనంగా రూ.1,000 తగ్గింపు కూడా అందుబాటులో ఉంది.
అందువల్ల, అన్ని ఆఫర్లను కలిపి, కస్టమర్లు సుమారు రూ.2,000 మొత్తం పొదుపుతో ఈ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ డిసెంబర్ 3న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఫ్లిప్కార్ట్, మోటరోలా ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్, ఇతర రిటైల్ ఛానెల్లలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. Moto G57 పవర్ పాంటోన్ రెగట్టా, పాంటోన్ ఫ్లూయిడిటీ,పాంటోన్ కోర్సెయిర్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
Moto G57 పవర్ 5G 2400 x 1080 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో 6.7-అంగుళాల FHD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1050 nits పీక్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ద్వారా రక్షించబడింది. వెనుక భాగంలో వీగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 4 4nm ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇందులో 4x A78 (2.4GHz), 4x A55 (1.8GHz) క్రియో CPU కోర్లు ఉంటాయి. ఇది అడ్రినో GPUతో జత చేయబడింది.
ఈ ఫోన్ 8GB LPDDR4x RAM , 256GB UFS 2.2 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఇది డ్యూయల్ సిమ్ (నానో + నానో) కు మద్దతు ఇస్తుంది. Android 16 పై నడుస్తుంది, ఇందులో 1 OS అప్డేట్, 3 సంవత్సరాల SMR సెక్యూరిటీ అప్డేట్ల వాగ్దానం ఉన్నాయి.ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఫోన్లో f/1.8 అపర్చర్ మరియు LED ఫ్లాష్తో కూడిన 50MP సోనీ LYT-600 సెన్సార్ వెనుక కెమెరా ఉంది. ఇది f/2.2 అపర్చర్, ఫ్లికర్ డిటెక్టర్, 1080p వీడియో రికార్డింగ్తో కూడిన 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. ముందు కెమెరాలో 8MP f/2.2 అపర్చర్ ఉంది.1080p వీడియో రికార్డింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
భద్రత కోసం, ఫోన్లో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. ఆడియో ఫీచర్లలో 3.5mm ఆడియో జాక్, స్టీరియో స్పీకర్లు, డాల్బీ అట్మోస్, డ్యూయల్ మైక్రోఫోన్లు ఉన్నాయి. Moto G57 పవర్ 5G దుమ్ము, నీటి నిరోధకత (IP64) ,MIL-STD 810H సర్టిఫికేషన్తో వస్తుంది. ఫోన్ కొలతలు 166.23 x 76.50 x 8.60 mm, బరువు 210 గ్రాములు. నెట్వర్క్ మద్దతులో 5G SA/NSA, డ్యూయల్ 4G VoLTE, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.1, GPS, USB టైప్-C ఉన్నాయి. ఇది 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, ఇది 3 రోజుల బ్యాటరీ జీవితాన్ని హామీ ఇస్తుంది. 30W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.