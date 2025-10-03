  • Menu
Moto G06 Power: మోటో నుంచి పవర్ ఫుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్.. త్వరలో లాంచ్..!

Moto G06 Power
Highlights

Moto G06 Power: మోటరోలా గత నెలలో యూరప్‌లో మోటో G06 సిరీస్‌ను ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు, కంపెనీ భారతదేశంలో మోటో G06 లైనప్‌ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. మోటరోలా రాబోయే లాంచ్‌ను టీజ్ చేసింది. అయితే, కంపెనీ ఇంకా దాని రాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్ పేరును వెల్లడించలేదు. ఈ రాబోయే ఫోన్ మోటో G06 పవర్ కావచ్చునని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇక్కడ, ఈ ఫోన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మోటరోలా తన రాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను టీజ్ చేస్తున్నప్పుడు "పవర్" అనే పదాన్ని రాసింది. కంపెనీ భారతదేశంలో మోటో G06 పవర్‌ను లాంచ్ చేయాలని యోచిస్తోందని ఇది సూచిస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఫోన్ లాంచ్ తేదీని కంపెనీ వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.

మోటో G06 పవర్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పటికే యూరప్‌లో ప్రారంభించారు. మోటో G06 స్మార్ట్‌ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ల గురించి మాట్లాడితే ఇందులో 6.88-అంగుళాల LCD ప్యానెల్‌ ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ డిస్ప్లే రిజల్యూషన్ HD+ , రిఫ్రెష్ రేట్ 120Hz. మన్నిక విషయానికొస్తే, ఈ ఫోన్ IP64 రేటింగ్‌తో అందించారు.

చిప్‌సెట్, ర్యామ్ ఎంపికల విషయానికొస్తే, Moto G06 స్మార్ట్‌ఫోన్ మీడియాటెక్ హెలియో G81 అల్ట్రా ప్రాసెసర్‌తో విడుదల చేశారు. ఈ ఫోన్ 4జీడీ/8జీబీ ర్యామ్, 64జీబీ/128జీబీ/256జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ భారతీయ మార్కెట్లో ఏ వేరియంట్‌లలో ప్రారంభించబడుతుందనే దానిపై ప్రస్తుతం స్పష్టమైన సమాచారం లేదు.

మోటో G06 పవర్ స్మార్ట్‌ఫోన్ 7000mAh బ్యాటరీ, 18W ఛార్జింగ్ మద్దతును కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ మోటరోలా ఫోన్‌లో 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. అదనంగా, ఫోన్ వెనుక ప్యానెల్‌లో LED ఫ్లాష్‌తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను అందించారు. మోటరోలా G06 పవర్ స్మార్ట్‌ఫోన్ యూరప్‌లో ఆండ్రాయిడ్ 15, డ్యూయల్ స్పీకర్లు, మైక్రో SD కార్డ్, 3.5మి.మీ ఆడియో జాక్, సైడ్-ఫేసింగ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌తో ప్రారంభించారు.

