Mobile Phone Habits: ఇలా చేస్తే ఆరోగ్యానికి ముప్పే!
మన జీవితంలో సెల్ఫోన్ ఇప్పుడు విడదీయరాని భాగమైపోయింది. ఉదయం లేస్తూనే ఫోన్ చెక్ చేయడం, రాత్రి పడుకునే ముందు చివరిసారి చూసుకోవడం చాలామందికి అలవాటైపోయింది. పని, చదువు, వినోదం అన్నింటికీ ఇది కేంద్రంగా మారడంతో, మన చుట్టూ ఉన్న వారితో గడిపే సమయం తగ్గిపోతోంది. అంతేకాకుండా, ఆరోగ్యంపై దీని ప్రతికూల ప్రభావాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
మన జీవితంలో సెల్ఫోన్ ఇప్పుడు విడదీయరాని భాగమైపోయింది. ఉదయం లేస్తూనే ఫోన్ చెక్ చేయడం, రాత్రి పడుకునే ముందు చివరిసారి చూసుకోవడం చాలామందికి అలవాటైపోయింది. పని, చదువు, వినోదం అన్నింటికీ ఇది కేంద్రంగా మారడంతో, మన చుట్టూ ఉన్న వారితో గడిపే సమయం తగ్గిపోతోంది. అంతేకాకుండా, ఆరోగ్యంపై దీని ప్రతికూల ప్రభావాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఫోన్ లైట్ వల్ల కలిగే సమస్యలు
ఫోన్ స్క్రీన్ నుంచి వెలువడే నీలి కాంతి (Blue Light) కళ్లపై ఒత్తిడి కలిగించడమే కాకుండా, నిద్రను కలిగించే మెలటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తిని అడ్డుకుంటుంది. ఫలితంగా:
గాఢమైన నిద్ర రాకపోవడం
రాత్రి మధ్యలో మేల్కొనడం
మరుసటి రోజు అలసట, చిరాకు
ఏకాగ్రత లోపం
నోటిఫికేషన్ల విఘాతం
నిశ్శబ్ద రాత్రిలో వచ్చే చిన్న నోటిఫికేషన్ సౌండ్, వైబ్రేషన్ లేదా స్క్రీన్ మెరుపు కూడా మెదడును కలవరపెడుతుంది. దీని వలన:
గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం
ఆందోళన, నిరాశ పెరగడం
మెదడు విశ్రాంతి తీసుకోకపోవడం
ఛార్జింగ్లో పెట్టి పడుకోవడం ప్రమాదకరం
ఫోన్ను ఛార్జింగ్లో పెట్టి దిండు కింద లేదా దుప్పటి కింద పెట్టుకోవడం చాలా ప్రమాదకరం. ఓవర్హీట్ కావడం, నకిలీ ఛార్జర్లు వాడటం, వైర్లలో లోపాలు ఉండటం వల్ల మంటలు చెలరేగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి ఘటనలు ఇప్పటికే చోటు చేసుకున్నాయి.
ఆరోగ్యానికి మేలు కావాలంటే...
పడుకునే ముందు కనీసం అరగంట ముందు ఫోన్కు గుడ్బై చెప్పాలి
ఫోన్ను పడకగదిలో ఉంచకూడదు
అలారం కోసం వాడుకోవాలనుకుంటే, చేతికి అందని దూరంలో పెట్టాలి
ఫోన్ బదులు పుస్తకం చదవడం, గోరువెచ్చని నీరు తాగడం, ధ్యానం చేయడం వంటి అలవాట్లు చేసుకోవాలి
ఈ చిన్న మార్పులు నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, ఉదయాన్నే ప్రశాంతంగా లేవడం, పనిలో ఏకాగ్రత పెరగడం, చిరాకు తగ్గిపోవడంలో సహాయపడతాయి.
ఇకపై నిద్రకు వెళ్లే ముందు ఫోన్కు "గుడ్నైట్" చెప్పడం మర్చిపోకండి.