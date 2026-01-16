Microsoft Shocks Employees : న్యూస్ పేపర్లు, లైబ్రరీ సబ్స్క్రిప్షన్లు బంద్.. అంతా ఏఐ మయం!
మైక్రోసాఫ్ట్ తన ఉద్యోగులకు అందిస్తున్న లైబ్రరీ మరియు న్యూస్ పేపర్ సబ్స్క్రిప్షన్లను రద్దు చేసింది. ఏఐపై దృష్టి సారించిన సంస్థ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం టెక్కీల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
సాఫ్ట్వేర్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ తన ఉద్యోగులకు వరుస షాకులు ఇస్తోంది. ఇప్పటికే గత ఏడాది వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగులను తొలగించిన సంస్థ, ఇప్పుడు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంతో పాటు, కృత్రిమ మేధ (Artificial Intelligence) వాడకాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో తన ఉద్యోగులకు ఇన్నాళ్లూ అందిస్తున్న కొన్ని సౌకర్యాలను రద్దు చేసింది.
లైబ్రరీ, న్యూస్ సబ్స్క్రిప్షన్ల రద్దు
మైక్రోసాఫ్ట్ తన ఉద్యోగుల కోసం కేటాయించిన ఫిజికల్ లైబ్రరీ సేవలను, వార్తాపత్రికల సబ్స్క్రిప్షన్లను నిలిపివేసింది. గత రెండు దశాబ్దాలుగా సుమారు 2.20 లక్షల మంది ఉద్యోగులకు అంతర్జాతీయ వార్తా నివేదికలను అందిస్తున్న 'స్ట్రాటజిక్ న్యూస్ సర్వీస్' తో మైక్రోసాఫ్ట్ తన ఒప్పందాన్ని తెంచుకుంది.
తాజా మార్పుల ప్రభావం:
డిజిటల్ యాక్సెస్ కట్: 'ది ఇన్ఫర్మేషన్' వంటి ప్రముఖ బిజినెస్ పబ్లికేషన్లకు టెక్కీలకు ఉన్న యాక్సెస్ నిలిచిపోయింది.
పుస్తకాలు దొరకవు: మైక్రోసాఫ్ట్ లైబ్రరీ నుండి బిజినెస్ బుక్స్ను తీసుకోవడం ఇకపై సాధ్యం కాదు.
ఆటోమేటెడ్ నోటీసులు: సబ్స్క్రిప్షన్ ఒప్పందాల గడువు ముగిసిన తర్వాత వాటిని పునరుద్ధరించబోమని కంపెనీ వెండర్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ స్పష్టం చేసింది.
అంతా ఏఐ (AI) వైపుకే..
ఉద్యోగులను సంప్రదాయ వార్తాపత్రికలు, పుస్తకాల నుండి ఏఐ ఆధారిత లైబ్రరీల వైపు మళ్లించాలని మైక్రోసాఫ్ట్ భావిస్తోంది. సంస్థలోని అన్ని విభాగాల్లో ఏఐని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో, మానవ వనరుల అవసరం ఉన్న లైబ్రరీ స్టాఫ్లో కూడా కోతలు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన
మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకుంటున్న ఈ వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు ఉద్యోగులను గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నాయి. సౌకర్యాల రద్దు కేవలం ఖర్చుల తగ్గింపు కోసమేనా లేక రాబోయే మరిన్ని లేఆఫ్స్ (Layoffs) కు సంకేతమా? అని టెక్కీలు చర్చించుకుంటున్నారు. ఏఐపై భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్న సంస్థ, భవిష్యత్తులో మానవ శ్రమను మరింత తగ్గించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.