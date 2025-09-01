  • Menu
MG Motor August 2025 Sales: ఎంజీ కార్లపై ఇండియన్ల మోజు.. 2025లో పెరిగిన అమ్మకాలు..!

MG Motor August 2025 Sales: భారతదేశంలో ఒక ప్రధాన చైనీస్ బ్రాండ్ కార్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. కస్టమర్ల నుండి మంచి డిమాండ్ ఉంది. అమ్మకాలు సంవత్సరం సంవత్సరం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. బ్రాండ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ప్రధానంగా బాగా అమ్ముడవుతున్నాయి. మంచి డిజైన్, ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లు, అధిక రేంజ్ అందించడం ద్వారా ఈ కార్లు వినియోగదారుల అభిమాన ఎంపికగా మారుతున్నాయి. ఆగస్టు చివరి నెలలో భారతదేశంలో ఈ బ్రాండ్ విక్రయించిన కార్లు సంవత్సరానికి 52 శాతం అద్భుతమైన అమ్మకాల వృద్ధిని సాధించాయి. ఈ బ్రాండ్ ఏమిటి? ఎన్నికార్లు అమ్ముడయ్యాయి? తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.

'ఎంజీ మోటార్' అనేది ఒక చైనీస్ బ్రాండ్, ఇది భారతీయ జేఎస్‌డబ్ల్యూ గ్రూప్‌తో భాగస్వామ్యంలో పనిచేస్తుంది. రెండు బ్రాండ్లు భారతదేశంలో తమ కార్లను విస్తరిస్తున్నాయి. కస్టమర్ల ప్రాధాన్యతల ప్రకారం బడ్జెట్ ధరలకు ఉత్తమ ఈవీలను విక్రయిస్తున్నారు. గత ఆగస్టులో రికార్డు స్థాయిలో కార్ల అమ్మకాలు జరిపాయి. కంపెనీ ఆగస్టు 2025లో వార్షికంగా (YoY) 52 శాతం అమ్మకాల వృద్ధిని సాధించింది. మొత్తం 6,578 యూనిట్ల కార్లు అమ్ముడయ్యాయని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఇది ఈ సంవత్సరం అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాల సంఖ్య. ఆగస్టు 2025లో 6,578 యూనిట్ల కార్లు అమ్ముడైతే, ఆగస్టు 2024లో 4,323 యూనిట్ల కార్లు అమ్ముడయ్యాయి. మొత్తం వార్షిక అమ్మకాల వృద్ధి 52 శాతానికి పెరిగింది. ఈసారి, ఆగస్టు 2024లో అమ్ముడైన వాహనాల కంటే 2,255 వాహనాలు ఎక్కువగా అమ్ముడయ్యాయి. ఈ అమ్మకాలలో ఎక్కువ భాగం ఎలక్ట్రిక్ కార్లే కావడం విశేషం.

ఫ్లాగ్‌షిప్ ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ జూలై 2025 కంటే రికార్డు స్థాయిలో నెలవారీ వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఎంజీ కామెట్ ఈవీ కూడా గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించింది, భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలలో ఒకటిగా స్థిరంగా నిలిచింది. పెట్రోల్ వాహనాలు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కంటే తక్కువగా అమ్ముడవుతున్నాయి.

ఎంజీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఎనిమిది మోడళ్లు ఉన్నాయి, వాటిలో ఐదు పెట్రోల్ వాహనాలు, మిగిలినవి ఈవీలు. మొత్తంమీద, ఎలక్ట్రిక్ , పెట్రోల్ వాహనాలకు బలమైన డిమాండ్ అమ్మకాల వృద్ధికి దారితీసింది. భారతీయ పండుగ సీజన్ ప్రారంభం నుండి కంపెనీ ప్రయోజనం పొందుతోంది. ఎంజీ మోటార్ భారతదేశంలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుండి దాని సామ్రాజ్యాన్ని వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఎంజీ మోటార్ ఇండియా డీలర్‌షిప్ నెట్‌వర్క్ ఇప్పుడు 270 నగరాల్లో 543కి పైగా అవుట్‌లెట్‌లకు విస్తరించింది. యాక్సెసిబిలిటీ, అమ్మకాల తర్వాత సర్వీస్ రెండూ మెరుగుపడ్డాయని చెప్పవచ్చు.

