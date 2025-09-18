  • Menu
Meta Ray-Ban Display స్మార్ట్ గ్లాసెస్ లాంచ్

Highlights

Meta సంస్థ తన Meta Connect ఈవెంట్‌లో Meta Ray-Ban Display స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ గ్లాసెస్‌లో ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR) స్క్రీన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇవి 2023లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా, 2025 మేలో భారతదేశంలో విడుదలైన Ray-Ban Meta గ్లాసెస్‌కు తర్వాతి వెర్షన్.

కొత్తగా లాంచ్ అయిన ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌లో ఫ్రేమ్ యొక్క ఎడమవైపున అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, మైక్రోఫోన్‌లు, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఓపెన్-ఇయర్ స్పీకర్లు మరియు కుడి లెన్స్ అడుగున హెడ్స్-అప్ డిస్‌ప్లే (HUD) ఉన్నాయి. వినియోగదారులు తమ చేతి కదలికల ద్వారా డివైజ్‌ను నియంత్రించడానికి వీలుగా ఈ గ్లాసెస్‌తో పాటు Meta Neural Band అనే ఎలక్ట్రోమయోగ్రఫీ (sEMG) రిస్ట్‌బ్యాండ్ వస్తుంది.

Meta Ray-Ban Display: ధర, లభ్యత

ధర: Meta Ray-Ban Display స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ధర $799 (భారత కరెన్సీలో సుమారు ₹ 70,000). ఇందులో గ్లాసెస్‌తో పాటు Meta Neural Band కూడా కలిసి ఉంటుంది.

రంగులు: ఇది నలుపు (Black) మరియు ఇసుక (Sand) రంగులలో లభిస్తుంది.

అందుబాటు: ఈ గ్లాసెస్‌ అమ్మకాలు సెప్టెంబర్ 30, 2025 నుండి అమెరికా (US)లోని Ray-Ban, Best Buy, LensCrafters, మరియు Sunglass Hut స్టోర్‌లతో సహా ఆఫ్‌లైన్ రిటైలర్‌లలో ప్రారంభమవుతాయి.

అంతర్జాతీయ విస్తరణ: 2026 ప్రారంభంలో కెనడా, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, యూకేలలో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని Meta యోచిస్తోంది.

Meta Ray-Ban Display: స్పెసిఫికేషన్లు

ఫీచర్ వివరాలు

స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ 600x600 పిక్సెల్స్

దృష్టి క్షేత్రం (FoV) సుమారు 20 డిగ్రీలు

గరిష్ట ప్రకాశం 5,000 నిట్స్

రిఫ్రెష్ రేట్ సాధారణంగా 90Hz, కంటెంట్ చూసేటప్పుడు 30Hz

లైట్ లీకేజ్ కేవలం 2% (AR డిస్‌ప్లే ఇతరులకు కనిపించకుండా)

కెమెరా 12MP కెమెరా, 3x జూమ్

చిత్ర రిజల్యూషన్ 3,024 x 4,032 పిక్సెల్స్

వీడియో రికార్డింగ్ 1080p రిజల్యూషన్, 30fps

స్టోరేజ్ 32GB (1,000 చిత్రాలు, 100 వీడియోలు- ఒక్కొక్కటి 30 సెకన్లు)

లెన్స్‌లు ట్రాన్సిషన్ లెన్స్‌లు, -4.00 నుండి +4.00 వరకు ప్రిస్క్రిప్షన్‌లకు మద్దతు


ముఖ్య గమనిక: AR డిస్‌ప్లేతో కూడిన Meta స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌ను రూపొందించడం ఇదే మొదటిసారి.

Meta Neural Band: నియంత్రణ ఎలా?

సాంకేతికత: Meta Neural Band అనేది సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రోమయోగ్రఫీ (sEMG) రిస్ట్‌బ్యాండ్. ఇది మణికట్టు మరియు వేళ్లలోని సూక్ష్మ కండరాల కదలికలను రికార్డ్ చేసి, వాటిని విద్యుత్ సంకేతాలుగా మారుస్తుంది.

కార్యాచరణ: ఈ సంకేతాలను స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌కు పంపడం ద్వారా నిర్దిష్ట చర్యలకు జతచేస్తారు. ఉదాహరణకు, వినియోగదారులు స్క్రీన్‌ను స్క్రోల్ చేయడానికి లేదా ఏదైనా ఇంటరాక్టివ్ ఎలిమెంట్‌పై క్లిక్ చేయడానికి కేవలం వేళ్లతో సూక్ష్మ సంజ్ఞలు చేస్తే సరిపోతుంది.

లక్షణాలు: మెటా ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం, ఈ బ్యాండ్ సహాయంతో వేళ్ల కదలికల ద్వారా సందేశాలు కూడా వ్రాయవచ్చు. ఇది Vectran అనే మన్నికైన, తేలికపాటి పదార్థంతో తయారు చేయబడింది (ఇది మార్స్ రోవర్ క్రాష్ ప్యాడ్‌లలో ఉపయోగిస్తారు).

మన్నిక: ఇది నీటి నిరోధకత కోసం IPX7 రేటింగ్ కలిగి ఉంది. పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడిన కేస్‌తో కలిపి మొత్తం 30 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ అందిస్తుందని Meta పేర్కొంది.

ఇతర ఫీచర్లు

Meta AI: ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌లో Meta AI పొందుపరచబడింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు సందేశాలు, ఫోటోలు, అనువాదాలు చూడవచ్చు, అలాగే వాటితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వవచ్చు.

కమ్యూనికేషన్: వీడియో కాల్స్ చేయవచ్చు, స్వీకరించవచ్చు. ముఖ్యంగా WhatsApp మరియు Messenger నుండి వచ్చే టెక్స్ట్ సందేశాలకు ఇది మద్దతు ఇస్తుంది.

హెడ్స్-అప్ డిస్‌ప్లే (HUD): దీనిని కెమెరా యొక్క వ్యూఫైండర్‌గా 3x జూమ్‌తో ఉపయోగించవచ్చు. అంతేకాకుండా, నావిగేషన్, లైవ్ అనువాదాలు మరియు క్యాప్షన్ల కోసం కూడా ఈ స్క్రీన్ ఉపయోగపడుతుంది.

