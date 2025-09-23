  • Menu
ఫోన్లపై భారీ తగ్గింపు.. ఫెస్టివ్ సీజన్‌లో లభ్యమయ్యే టాప్ డీల్స్

ఫోన్లపై భారీ తగ్గింపు.. ఫెస్టివ్ సీజన్‌లో లభ్యమయ్యే టాప్ డీల్స్
ఫోన్లపై భారీ తగ్గింపు.. ఫెస్టివ్ సీజన్‌లో లభ్యమయ్యే టాప్ డీల్స్

Highlights

పండుగ సీజన్‌లో షాపింగ్ శాకాహారుల కోసం ఈ ఏడాది కూడా ఈ-కామర్స్‌ ప్లాట్‌ఫారమ్స్ కొన్ని అద్భుతమైన ఆఫర్లను ప్రకటించాయి.

పండుగ సీజన్‌లో షాపింగ్ శాకాహారుల కోసం ఈ ఏడాది కూడా ఈ-కామర్స్‌ ప్లాట్‌ఫారమ్స్ కొన్ని అద్భుతమైన ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. జీఎస్టీ శ్లాబులలో సర్దుబాటు కారణంగా ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల ధరల్లో తగ్గింపు వస్తుండటమే కాకుండా, పండుగ సీజన్ స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. ప్రముఖ ఆన్‌లైన్ రీటైలర్లు అమెజాన్‌, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడళ్లపై రూ.63,000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చని వార్తలు అందుతున్నాయి.

ఈ డీల్స్ ప్రధానంగా పాపులర్ బ్రాండ్లు, ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడళ్లు, అలాగే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఫోన్లపై లభిస్తున్నాయి. ఫెస్టివ్ సేల్స్ కింద టాప్ 5 మొబైల్ డీల్స్ కింద ఇవ్వబడ్డాయి:


మోడల్

ఒరిజినల్ ధర

ఆఫర్ ధర

డిస్కౌంట్

ప్లాట్‌ఫామ్‌

శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 24 అల్ట్రా

రూ.1,34,999

రూ.71,999

రూ.63,000

అమెజాన్

ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్

రూ.1,44,900

రూ.89,900

రూ.55,000

ఫ్లిప్‌కార్ట్

గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్

రూ.1,72,999

రూ.99,999

రూ.73,000

ఫ్లిప్‌కార్ట్

నథింగ్ ఫోన్ (3)

రూ.84,999

రూ.34,999

రూ.50,000

ఫ్లిప్‌కార్ట్

షావోమి 14 సీవీ

రూ.54,999

రూ.26,499

రూ.28,500

అమెజాన్


ఈ డీల్స్ కేవలం ఫోన్లపై మాత్రమే కాకుండా, ల్యాప్‌టాప్‌లు, గ్యాడ్జెట్‌లు, హోమ్ అప్లయన్సెస్, స్పీకర్స్, హెడ్‌ఫోన్లు వంటి ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ సీజన్‌లో వినియోగదారులు ప్రత్యేకంగా స్మార్ట్‌ఫోన్లపై భారీ తగ్గింపులను ఆస్వాదించవచ్చు.

మొబైల్ యూజర్లు పెరుగుతున్న టెక్నాలజీ డిమాండ్‌ను తీరుస్తూ, కొత్త ఫీచర్లతో మోడళ్లను కోరుకుంటున్నారు. అందువల్ల ప్రముఖ బ్రాండ్లు మరియు ఈ-కామర్స్ రీటైలర్లు వినియోగదారులకు ఆకట్టుకునే ఆఫర్లు అందిస్తూ ఈ పండుగ సీజన్‌ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేసేస్తున్నారు.

ఇంతకుముందు, రూ.15 వేలులోపు 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్లపై ప్రత్యేక ఆఫర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. చిన్న బడ్జెట్‌లోనూ, వినియోగదారులు ఫీచర్ రిచ్ ఫోన్లను పొందగలుగుతున్నారు. BSNL వంటి ప్రభుత్వ టెలికం కంపెనీలు కూడా కొత్త ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లతో కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తున్నాయి, రోజువారీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్ వంటి బెనిఫిట్స్‌తో వినియోగదారులు సంతృప్తి పొందుతున్నారు.

అమేజ్‌, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి ఈ-కామర్స్ దిగ్గజాలు పండుగ సీజన్‌ను పురస్కరించుకుని, ప్రత్యేక రాయితీలను ప్రకటించడం ద్వారా వినియోగదారులకు షాపింగ్ అనుభవాన్ని మరింత సులభం, సౌకర్యవంతం చేశారు. పండుగల్లో కొత్త ఫోన్లను కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్నవారు ఇప్పుడు సరైన సమయం.

వీటితోపాటు, స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో పెరుగుతున్న పోటీ, కొత్త ఫీచర్ల ప్రవేశం, కంపెనీల ఫెస్టివ్ ఆఫర్లు వినియోగదారులకు పెద్ద లాభాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. పండుగ సీజన్‌ను ఉపయోగించి, ప్రతి ఒక్కరు తమకు కావాల్సిన డివైస్‌ను తక్కువ ధరలో పొందవచ్చు.

ఈ డీల్స్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా, వినియోగదారులు తాజా స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడళ్లను తక్కువ ధరలో పొందవచ్చు, అలాగే పండుగ సీజన్‌లో షాపింగ్ అనుభవాన్ని మరింత ఆనందదాయకంగా మా

