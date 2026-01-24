Data Leak: డిజిటల్ ప్రపంచంలో మహా విధ్వంసం.. 14.9 కోట్ల పాస్వర్డ్లు లీక్.. ప్రమాదంలో మీ జిమెయిల్, బ్యాంకింగ్ ఖాతాలు!
Massive Data Leak: ఆన్లైన్ వినియోగదారులకు పెను ప్రమాదం! ఏకంగా 149 మిలియన్ల పాస్వర్డ్లు లీక్ అయ్యాయి. జిమెయిల్, ఫేస్బుక్, నెట్ఫ్లిక్స్ ఖాతాలు వాడుతున్న వారు వెంటనే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.
Massive Data Leak: ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలో కలలో కూడా ఊహించని భారీ డేటా లీక్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏకంగా 14.9 కోట్ల (149 మిలియన్ల) లాగిన్ వివరాలు (Usernames & Passwords) బహిరంగంగా ఇంటర్నెట్లో ప్రత్యక్షమయ్యాయి. ప్రముఖ సైబర్ భద్రతా పరిశోధకుడు జెరెమియా ఫౌలర్ ఈ విస్తుపోయే విషయాన్ని బయటపెట్టారు.
లీకైన డేటాలో ఏమున్నాయి?
సుమారు 96 GB సైజున్న ఈ భారీ డేటాబేస్లో మనం ప్రతిరోజూ వాడే దాదాపు అన్ని రకాల సేవల వివరాలు ఉన్నాయి.
ఇమెయిల్స్: 4.8 కోట్ల Gmail, 40 లక్షల Yahoo, 15 లక్షల Outlook ఖాతాలు.
సోషల్ మీడియా: 1.7 కోట్ల Facebook, 65 లక్షల Instagram, లక్షలాది TikTok మరియు X (Twitter) ఖాతాలు.
వినోదం: 34 లక్షల Netflix ఖాతాలతో పాటు HBO Max, Disney Plus వివరాలు.
ఆర్థికం: అత్యంత ఆందోళనకరంగా 4.2 లక్షల Binance (క్రిప్టో) ఖాతాలు, బ్యాంకింగ్ లాగిన్లు.
హ్యాకింగ్ కాదు.. అంతకంటే దారుణం!
సాధారణంగా హ్యాకర్లు దొంగిలిస్తారు, కానీ ఇక్కడ ఒక అసురక్షిత సర్వర్లో ఈ డేటాను ఎవరైనా చూసేలా ఓపెన్గా ఉంచారు. "ఇన్ఫోస్టీలర్" అనే మాల్వేర్ ద్వారా యూజర్ల కంప్యూటర్లు, ఫోన్ల నుండి నిశ్శబ్దంగా ఈ సమాచారాన్ని సేకరించినట్లు ఫౌలర్ గుర్తించారు. సైబర్ నేరగాళ్లు తాము దొంగిలించిన డేటాను భద్రపరుచుకోవడంలో విఫలం కావడంతో, అది కాస్తా ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
వినియోగదారులు వెంటనే చేయాల్సిన పనులు:
కేవలం పాస్వర్డ్ మార్చుకుంటే సరిపోదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మీ పరికరం ఇప్పటికే మాల్వేర్ బారిన పడి ఉంటే, మీరు మార్చిన కొత్త పాస్వర్డ్ కూడా దొంగలించే అవకాశం ఉంది.
భద్రతా చిట్కాలు:
యాంటీవైరస్ స్కాన్: వెంటనే మీ ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ను విశ్వసనీయ యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్తో పూర్తిస్థాయిలో స్కాన్ చేయండి.
టూ-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ (2FA): మీ అన్ని ఖాతాలకు 'టూ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్' ఆన్ చేసుకోండి. దీనివల్ల పాస్వర్డ్ తెలిసినా ఓటీపీ లేనిదే ఎవరూ లాగిన్ కాలేరు.
పాస్వర్డ్ మేనేజర్: ఒక్కో సైట్కు ఒక్కో సంక్లిష్టమైన పాస్వర్డ్ వాడండి. వాటిని గుర్తుంచుకోవడానికి 'పాస్వర్డ్ మేనేజర్' యాప్స్ వాడటం ఉత్తమం.
అప్డేట్స్: మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS) మరియు యాప్స్ను వెంటనే అప్డేట్ చేయండి.
అజాగ్రత్తగా ఉంటే మీ కష్టార్జితం మరియు వ్యక్తిగత డేటా క్షణాల్లో మాయమయ్యే ప్రమాదం ఉందని సైబర్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.