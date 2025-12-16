Mahindra XUV 7XO: మహీంద్రా XUV 7XO.. ప్రీ-బుకింగ్లు స్టార్ట్.. కేవలం రూ.100తో రిజర్వ్ చేసుకోండి..!
Mahindra XUV 7XO: మహీంద్రా తన ప్రసిద్ధ SUV, XUV700 నవీకరించబడిన వెర్షన్ అయిన XUV 7XO కోసం భారతదేశం అంతటా ప్రీ-బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. XUV700 రీబ్యాడ్జ్ చేయబడిన , పునఃరూపకల్పన చేయబడిన ఈ SUV, కస్టమర్ల నుండి గణనీయమైన ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఆసక్తిగల కస్టమర్లు రూ.21,000 టోకెన్ మొత్తాన్ని చెల్లించడం ద్వారా ప్రీ-బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. కంపెనీ జనవరి 5న ధరలను ప్రకటిస్తుంది. ఇది కొత్త XUV 7XO సంభావ్య మార్కెట్ సామర్థ్యం, స్పష్టమైన చిత్రాన్ని అందిస్తుంది. మహీంద్రా XUV 7XO సంభావ్య డిజైన్, ఫీచర్లు, పవర్ట్రెయిన్ను వివరంగా అన్వేషిద్దాం.
కొత్త XUV 7XO బాహ్య భాగంలో అనేక ప్రధాన డిజైన్ నవీకరణలను పొందుతుంది. ఇది కొత్త డ్యూయల్-పాడ్ LED హెడ్ల్యాంప్లు, ఇన్వర్టెడ్ L-ఆకారపు DRLలు, XEV 9S వంటి LED టెయిల్ల్యాంప్లను కలిగి ఉంటుంది. ఆసక్తికరంగా, కంపెనీ ఈసారి కూడా కనెక్ట్ చేయబడిన టెయిల్లైట్ ట్రెండ్ను అనుసరించడం లేదు. SUVలో బ్లాక్డ్-అవుట్ రేడియేటర్ గ్రిల్, సిల్వర్ స్లాట్లు, పునఃరూపకల్పన చేయబడిన ముందు, వెనుక బంపర్లు, రిఫ్రెష్ చేయబడిన అల్లాయ్ వీల్స్ కూడా ఉంటాయి, ఇది మరింత కండరాల రూపాన్ని ఇస్తుంది.
ఈసారి క్యాబిన్ కూడా పెద్ద మార్పులను చూస్తుంది. మహీంద్రా XUV 7XO మొత్తం ఇంటీరియర్ లేఅవుట్ పునఃరూపకల్పన చేయబడింది. మెటీరియల్ నాణ్యత కూడా మెరుగుపరచబడుతుంది. XEV 9S నుండి ప్రేరణ పొందిన ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్ లోపల ఒక ప్రధాన హైలైట్ అవుతుంది. అదనంగా, డాష్బోర్డ్లో సాఫ్ట్-టచ్ ఫినిషింగ్, డ్యూయల్-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ , వెంటిలేషన్తో స్లైడింగ్ రెండవ-వరుస సీటు ఉంటాయి. అన్ని ప్రయాణీకులకు సర్దుబాటు చేయగల హెడ్రెస్ట్లు వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి, ఇది క్యాబిన్కు మరింత ఆధునిక అనుభూతిని ఇస్తుంది.
పనితీరు పరంగా, మహీంద్రా XUV 7XO ప్రస్తుతం XUV700లో అందుబాటులో ఉన్న అదే నమ్మకమైన ఇంజిన్ ఎంపికలను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. వీటిలో 2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి. ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికలలో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ఉన్నాయి. మొత్తంమీద, XUV 7XO దాని డిజైన్, ఫీచర్లు, ప్రీమియం అనుభూతికి గణనీయమైన మార్పులను తెస్తుంది.