E20 Fuel India: E20 ఇంధనంపై మహీంద్రా సంచలన నిజాలు.. మైలేజ్, పికప్ డౌన్..!
E20 Fuel India: దేశవ్యాప్తంగా 90,000 కి పైగా పెట్రోల్ పంపులు ఇప్పుడు E20 ఇంధనాన్ని (20శాతం ఇథనాల్ + 80శాతం పెట్రోల్ మిశ్రమం) మాత్రమే అందిస్తున్నాయి, ఇది గతంలో కేవలం ఒక ఎంపిక, ఇప్పుడు తప్పనిసరి అయింది. కానీ, ఈ మార్పు గురించి కస్టమర్లు, ఆటో కంపెనీలలో చాలా గందరగోళం ఉంది. ఇంతలో, E20 ఇంధనం వాహనాలకు సురక్షితమని మహీంద్రా స్పష్టంగా చెప్పింది, కానీ ఇది వాహనాల మైలేజీని తగ్గిస్తుందని, పికప్ (త్వరణం) కొంచెం తక్కువగా అనిపించవచ్చు అని వెల్లడించారు. కంపెనీ వచ్చే వారం తన కస్టమర్లకు వివరణాత్మక మార్గదర్శకాన్ని జారీ చేస్తుంది.
కస్టమర్ సమస్యలు
చాలా మంది కార్ల యజమానులు E20 ఇంధనాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల తమ వాహనాల మైలేజ్ 15-20శాతం తగ్గుతోందని ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో, ఇథనాల్ తుప్పు స్వభావం దీర్ఘకాలంలో ఇంజిన్, అంతర్గత భాగాలను దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
ప్రభుత్వ వైఖరి
ఇథనాల్ కలపడం ఇప్పుడు చర్చించలేనిదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇది ముడి చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుంది, చెరకు రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది, కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. రోడ్డు రవాణా మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ సోషల్ మీడియాలో నిరసనలను రాజకీయంగా కూడా అభివర్ణించారు. E20 ఇంధనం వాహనాల జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయదని, మైలేజ్ 1-2శాతం మాత్రమే తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అయితే, పాత వాహనాల్లో కొన్ని భాగాలను (రబ్బరు గాస్కెట్లు వంటివి) మార్చాల్సి రావచ్చు.
నిజమైన సమస్య ఇంధనం కాదు, నమ్మకం. కార్ కంపెనీల మిశ్రమ ప్రకటనల కారణంగా, వినియోగదారులు ఎవరిని నమ్మాలో తెలియక అయోమయంలో ఉన్నారు. మహీంద్రా నిజాయితీ పరిస్థితిని కొంచెం స్పష్టం చేయవచ్చు, కానీ వినియోగదారులు కొంచెం మైలేజీని త్యాగం చేసి క్లీన్ ఎనర్జీ వైపు వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉంటారా అనేది ఇప్పటికీ పెద్ద ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది?