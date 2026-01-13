  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Lost Your Mobile Phone? టెన్షన్ వద్దు.. వెంటనే ఆన్‌లైన్‌లో ఇలా చేస్తే మీ ఫోన్ సేఫ్!

Lost Your Mobile Phone? టెన్షన్ వద్దు.. వెంటనే ఆన్‌లైన్‌లో ఇలా చేస్తే మీ ఫోన్ సేఫ్!
x
Highlights

మొబైల్ ఫోన్ పోయినప్పుడు లేదా చోరీకి గురైనప్పుడు వెంటనే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు. సంచార్ సాథీ మరియు గూగుల్ ట్రాకింగ్ ద్వారా ఫోన్‌ను ఎలా వెతకాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ప్రస్తుతం స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం సంభాషణకే కాదు, మన వ్యక్తిగత మరియు ఆర్థిక సమాచారానికి నిలయంగా మారింది. అలాంటి ఫోన్ పోతే ఆందోళన కలగడం సహజం. అయితే, ఫోన్ పోయిన వెంటనే కంగారు పడకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, మీ డేటా సురక్షితంగా ఉండటమే కాకుండా ఫోన్ తిరిగి దొరికే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

వెంటనే చేయాల్సిన పనులు ఇవే:

1. సిమ్ కార్డ్‌ను బ్లాక్ చేయండి: ఫోన్ పోయిన వెంటనే మీ టెలికాం ఆపరేటర్‌కు కాల్ చేసి సిమ్ కార్డ్‌ను బ్లాక్ చేయించండి. లేదంటే దొంగలు మీ నంబర్ ద్వారా ఓటీపీలు (OTP) పొంది బ్యాంకు ఖాతాలను ఖాళీ చేసే ప్రమాదం ఉంది.

2. ఐఫోన్ మరియు ఆండ్రాయిడ్ ట్రాకింగ్:

ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లు: వేరే ఫోన్‌లో android.com/find ఓపెన్ చేసి మీ గూగుల్ అకౌంట్‌తో లాగిన్ అవ్వండి. దీని ద్వారా ఫోన్ ఎక్కడ ఉందో చూడవచ్చు, డేటాను ఎరేజ్ చేయవచ్చు లేదా ఫోన్‌ను లాక్ చేయవచ్చు.

ఐఫోన్ యూజర్లు: iCloud.com/find ద్వారా మీ ఆపిల్ ఐడితో లాగిన్ అయి 'Lost Mode' ఆన్ చేయండి. దీనివల్ల ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసినా లొకేషన్ తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది.

3. సంచార్ సాథీ (Sanchar Saathi) పోర్టల్‌లో ఫిర్యాదు: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన sancharsaathi.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి మీ ఫోన్ వివరాలు మరియు ఐఎంఈఐ (IMEI) నంబర్‌ను నమోదు చేయండి. దీనివల్ల మీ ఫోన్ బ్లాక్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ ఫోన్ ఏ నెట్‌వర్క్‌లోనూ పనిచేయదు, కాబట్టి దొంగలు దానిని అమ్ముకోలేరు.

4. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయండి: సమీప పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయండి లేదా ఆన్‌లైన్‌లో ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) నమోదు చేయండి. పోలీసులు మీ ఫోన్‌ను ట్రాక్ చేయడానికి ఇది చాలా కీలకం.

ముందు జాగ్రత్తగా ఇది చేయండి:

మీ ఫోన్ IMEI నంబర్‌ను ఎప్పుడూ ఒక చోట రాసి పెట్టుకోండి. ఫోన్ కీప్యాడ్‌లో *#06# డయల్ చేస్తే మీ IMEI నంబర్ కనిపిస్తుంది. ఈ నంబర్ ఉంటేనే పోలీసులు లేదా ప్రభుత్వం మీ ఫోన్‌ను బ్లాక్ చేయగలరు.

త్వరగా స్పందించడం వల్ల మీ ప్రైవసీని కాపాడుకోవడమే కాకుండా, మీ ఫోన్ తిరిగి పొందే అవకాశాలను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick