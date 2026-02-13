Lava Yuva Star 3 Launch: రూ.7,499 ధరకు అదిరిపోయే స్మార్ట్ ఫోన్.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
దేశీయ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం 'లావా' (Lava) మరోసారి తక్కువ బడ్జెట్లో అదిరిపోయే ఫీచర్లతో సరికొత్త ఫోన్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఎంట్రీ లెవల్ విభాగంలో తన పట్టును మరింత పటిష్టం చేసుకునేందుకు 'లావా యువ స్టార్ 3' (Lava Yuva Star 3)ను భారత మార్కెట్లోకి తాజాగా విడుదల చేసింది. గతంలో వచ్చిన యువ స్టార్ 2కి మించి, సరికొత్త హంగులతో ఈ ఫోన్ను రూపుదిద్దినట్లు కంపెనీ వర్గాలు తెలిపాయి. ముఖ్యంగా 'లావా' కంపెనీ మొదటిసారి స్మార్ట్ఫోన్ కొనేవారిని, తక్కువ ధరలో నమ్మకమైన ఫోన్ కోరుకునేవారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ మోడల్ను రిలీజ్ చేసినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లే.. స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్
యువ స్టార్ 3 కేవలం ధరలోనే కాదు, ఫీచర్ల పరంగానూ మెప్పిస్తోంది.
డిస్ప్లే: ఇందులో 6.75-అంగుళాల భారీ హెచ్డీ ప్లస్ (HD+) LCD డిస్ప్లేను అందించారు.
రిఫ్రెష్ రేట్: బడ్జెట్ ఫోన్ అయినప్పటికీ, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇవ్వడం విశేషం. దీనివల్ల ఫోన్ వాడేటప్పుడు స్క్రీన్ స్క్రోలింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది.
సాంకేతిక హంగులు ఇవే..
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ Unisoc SC9863A ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. గ్రాఫిక్స్ కోసం IMG8322 GPUని అమర్చారు.
మెమరీ: 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో ఇది లభిస్తుంది. అవసరమైతే మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా స్టోరేజ్ను 512GB వరకు పెంచుకోవచ్చు.
సాఫ్ట్వేర్: గూగుల్ లేటెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ 15 (గో ఎడిషన్) పై ఇది నడుస్తుంది.
సెక్యూరిటీ: భద్రత కోసం ఫోన్ పక్కభాగంలో 'సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్'ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
కెమెరా & బ్యాటరీ సామర్థ్యం
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం వెనుక వైపు LED ఫ్లాష్తో కూడిన 13MP బ్యాక్ కెమెరా, సెల్ఫీల కోసం 5MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అమర్చారు. రోజంతా నిరంతరాయంగా పనిచేసేందుకు 5000mAh భారీ బ్యాటరీని ఇందులో అమర్చారు. ఇది 10W ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. సంగీత ప్రియుల కోసం 3.5mm ఆడియో జాక్ సౌకర్యం కూడా ఇందులో ఉంది.
ధర & లభ్యత
లావా యువ స్టార్ 3 ధరను కంపెనీ చాలా ఆకర్షణీయంగా నిర్ణయించింది.
ధర: రూ.7,499 (4GB + 64GB వేరియంట్)
రంగులు: ఇండస్ బ్లాక్ & సియాచిన్ వైట్.
వారంటీ: ఏడాది వారంటీతో పాటు, కస్టమర్ల సౌకర్యార్థం 'ఉచిత ఎట్-హోమ్ సర్వీస్' (Free at-home service) ను లావా అందిస్తోంది. ఈ ఫోన్ ఈ ఏడాది మార్చి నెల నుంచి వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది.