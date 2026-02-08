Lava Yuva Star 3: లావా యువా స్టార్ 3.. రూ. 7000 లోపే అదిరిపోయే లుక్.. బడ్జెట్ ధరలో మాస్ ఎంట్రీ..!
Lava Yuva Star 3: దేశీ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం లావా మార్కెట్లోకి మరో క్రేజీ బడ్జెట్ ఫోన్ను దించేందుకు రెడీ అయింది. ముఖ్యంగా తక్కువ ధరలో స్టైలిష్ లుక్ కోసం వెయిట్ చేసే కుర్రాళ్లను టార్గెట్ చేస్తూ 'లావా యువా స్టార్ 3'ని లాంచ్ చేయబోతోంది. రీసెంట్గా లీక్ అయిన పోస్టర్స్ చూస్తుంటే, ఈ ఫోన్ డిజైన్ పరంగా చాలా మోడరన్గా కనిపిస్తోంది. స్మూత్ మ్యాట్ ఫినిష్తో పాటు వెనుక వైపు ఉన్న కర్వ్డ్ డిజైన్ ఈ ఫోన్కు ప్రీమియం ఫీల్ను ఇస్తోంది. డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ మరియు ఎల్ఈడి ఫ్లాష్తో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్, బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో ఒక ట్రెండీ ఆప్షన్గా నిలవనుంది.
ధర విషయానికొస్తే, ఈ ఫోన్ రూ. 7,000 లోపు ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అల్ట్రా-బడ్జెట్ కేటగిరీలో వస్తున్న ఈ ఫోన్, మొదటిసారి స్మార్ట్ఫోన్ కొనే స్టూడెంట్లకు మరియు బేసిక్ యూజర్లకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పాలి. లావా కంపెనీ తన మార్కెట్ను మరింత విస్తరించుకోవడానికి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఒక ఆయుధంగా వాడుతోంది. ఇతర చైనీస్ బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీనిస్తూ, ఇండియన్ మార్కెట్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఈ 'యువా స్టార్ 3'ని పొజిషన్ చేస్తున్నారు.
పాత మోడల్ అయిన యువా స్టార్ 2 తో పోలిస్తే, ఇందులో చాలా మెరుగుదలలు ఉండబోతున్నాయి. గతంలో 5000mAh బ్యాటరీ మరియు 19W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో వచ్చిన ఈ సిరీస్, ఇప్పుడు కొత్త మోడల్లో ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉండనుంది. ఆండ్రాయిడ్ 14 గో ఎడిషన్పై రన్ అయ్యే ఈ ఫోన్, రోజువారీ యాప్స్ వాడుకోవడానికి చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా బ్రౌజింగ్ మరియు ఆన్లైన్ క్లాసులకు ఇది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది.
ఈ ఫోన్ కేవలం ఫీచర్ల కోసమే కాకుండా, ఇండియన్ మేడ్ బ్రాండ్ కావడంతో మార్కెట్లో మంచి హైప్ క్రియేట్ చేస్తోంది. లోకల్ మాన్యుఫాక్చరింగ్కు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ లావా ఈ ఫోన్ను డెవలప్ చేసింది. 6.75 ఇంచుల పెద్ద డిస్ప్లే ఉండే అవకాశం ఉండటంతో మూవీస్ చూడటానికి, వీడియోలు చూడటానికి యూజర్లకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ లభిస్తుంది. సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ వంటి సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు కూడా ఇందులో హైలైట్ కానున్నాయి.
మొత్తానికి లావా యువా స్టార్ 3 బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ల జాబితాలో టాప్ ప్లేస్ కొట్టేలా కనిపిస్తోంది. అతి త్వరలోనే మార్కెట్లోకి లాంచ్ కానున్న ఈ ఫోన్ కోసం యూజర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కేవలం ఏడు వేల రూపాయల లోపే ఇంత మంచి డిజైన్ మరియు బ్యాటరీ బ్యాకప్ దొరకడం అంటే గొప్ప విషయమే. రాబోయే వారాల్లో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి స్పెసిఫికేషన్స్ మరియు సేల్ డీటెయిల్స్ అధికారికంగా వెల్లడి కానున్నాయి.