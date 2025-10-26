  • Menu
Mobile Offers: కిర్రాక్ ఆఫర్.. రూ.7,500లకే కొత్త ఫోన్..!
Mobile Offers: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ లావా కంపెనీ తమ మోడళ్లను అతి తక్కువ ధరలో లాంచ్ చేస్తూ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది.

Mobile Offers: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ లావా కంపెనీ తమ మోడళ్లను అతి తక్కువ ధరలో లాంచ్ చేస్తూ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు కంపెనీ భారతదేశంలో మరో సరసమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. లావా కొత్త Lava Shark 2 ను లాంచ్ చేసింది. ఇది రిటైల్ దుకాణాల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. Lava Shark 2 ఫోన్ 6.75-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. LCD ప్యానెల్ నాచ్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ Unisoc T7250 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ తో ఒకే వేరియంట్‌లో లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్‌తో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫోన్ ధర, ఇతర ఫీచర్ల గురించి తెలుసుకుందాం.

Lava Shark 2 ను కంపెనీ భారతదేశంలో రూ.7,500 కు లాంచ్ చేసింది. ఈ ధరలో కంపెనీ 4GB RAM, 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఫోన్‌పై తక్షణ తగ్గింపు కూడా ఉంది. ఫోన్ కొనుగోలుపై రూ.750 తగ్గింపును అందిస్తున్నారు. ఈ డిస్కౌంట్ తర్వాత దీని ధర రూ.6,750 కి చేరుకుంది. కాగా దీనిని రిటైల్ అవుట్‌లెట్‌ల నుండి మాత్రమే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ బ్లాక్, సిల్వర్ కలర్ వేరియంట్‌లలో లభిస్తుంది.

Lava Shark 2 మొబైల్ 6.75-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. LCD ప్యానెల్ నాచ్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది. Lava Shark 2 ఫోన్ Unisoc T7250 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ తో వస్తుంది. RAMని 4GB వరకు విస్తరించవచ్చు. Android 15లో Lava Shark 2 నడుస్తుంది.

కెమెరా విషయానికొస్తే.. Lava Shark 2 మొబైల్ 50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 5000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. Lava Shark 2 ఫోన్ వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP54 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

