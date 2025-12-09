  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Lava Play Max Launched: మార్కెట్‌లోకి లావా బడ్జెట్ ఫోన్.. ఫీచర్లు చేస్తే ఫిదా..!

Lava Play Max Launched: మార్కెట్‌లోకి లావా బడ్జెట్ ఫోన్.. ఫీచర్లు చేస్తే ఫిదా..!
x

Lava Play Max Launched: మార్కెట్‌లోకి లావా బడ్జెట్ ఫోన్.. ఫీచర్లు చేస్తే ఫిదా..!

Highlights

లావా తన కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ లావా ప్లే మాక్స్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకంగా Gen-Z మిలీనియల్స్ కోసం రూపొందించారు.

Lava Play Max Launched: లావా తన కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ లావా ప్లే మాక్స్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకంగా Gen-Z మిలీనియల్స్ కోసం రూపొందించారు. ఇది 120Hz డిస్‌ప్లే, డైమెన్సిటీ 7300 చిప్‌సెట్, వేపర్ కూలింగ్ చాంబర్ , క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను కలిగి ఉంది. అధ్యయనాలు, వినోదం, గేమింగ్ కోసం సున్నితమైన పనితీరుపై దృష్టి సారించిన ఈ హ్యాండ్‌సెట్ వినియోగదారులను ఆకర్షించే అనేక అప్‌గ్రేడ్‌లను కలిగి ఉంది. ఈ తాజా ఫోన్ ధర, ఇతర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

లావా ప్లే మాక్స్ ప్రీమియం గ్లోసీ బిల్డ్‌ను కలిగి ఉంది. రెండు రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.72-అంగుళాల FHD+ స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది Android 15లో నడుస్తుంది. ప్రీలోడెడ్ యాప్‌లు, అవాంఛిత నోటిఫికేషన్‌లను నిరోధించే క్లీన్ సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

ఇది LPDDR4X RAMతో జత చేయబడిన 2.5GHz మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంది. 6జీబీ ర్యామ్, 6జీబీ వర్చువల్ మెమరీ లేదా 8జీబీ ర్యామ్, 8GB వర్చువల్ మెమరీ. ఇది 128GB UFS 3.1 నిల్వను కలిగి ఉంది, దీనిని 1TB వరకు విస్తరించవచ్చు.

ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, ఇది రోజంతా బ్యాటరీ జీవితాన్ని అందిస్తుంది. అదనంగా, ఒక వేపర్ చాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ సుదీర్ఘ గేమింగ్ సెషన్లలో స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రతలను నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.

ఫోటోగ్రఫీ, వీడియో కోసం, ఇది EIS (ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్) మద్దతుతో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ ముందు కెమెరాను కలిగి ఉంది. స్మార్ట్‌ఫోన్ 30fps వద్ద 4K వీడియోను రికార్డ్ చేయగలదు. ఇతర లక్షణాలలో IP54 నిరోధకత, GPS, బ్లూటూత్, డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, USB టైప్-C పోర్ట్, డ్యూయల్ సిమ్ మద్దతు ఉన్నాయి.

లావా ప్లే మాక్స్ డెక్కన్ బ్లాక్, హిమాలయన్ వైట్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ నెలాఖరు నాటికి స్మార్ట్‌ఫోన్ లావా రిటైల్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. 6GB+128GB వేరియంట్ ధర రూ.12,999 ($145), అయితే 8GB+128GB మోడల్ ధర రూ.14,999 ($166). కస్టమర్లు ప్రముఖ బ్యాంకుల ద్వారా ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికలను కూడా పొందవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick