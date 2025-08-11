Lava Blaze AMOLED 2 5G Launched: దేశంలో అత్యంత సన్నని స్మార్ట్ఫోన్.. లావా బ్లేజ్ అమోలెడ్ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్..!
Lava Blaze AMOLED 2 5G: లావా ఈరోజు భారతదేశంలో అత్యంత సన్నని బడ్జెట్-సెగ్మెంట్ ఫోన్ Lava Blaze AMOLED 2 5Gని విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్లో ఫ్లాగ్షిప్-స్టైల్ AMOLED స్క్రీన్, శక్తివంతమైన 50MP AI కెమెరా ఉన్నాయి. లావా బ్లేజ్ AMOLED 2 5G అతిపెద్ద లక్షణం దాని స్లిమ్, ప్రీమియం లుక్. ఈ ఫోన్ మందం కేవలం 7.55మి.మీ, బరువు 174 గ్రాములు. లావా బ్లేజ్ AMOLED 2 5G అన్ని ఫీచర్లు, ప్రైస్ వివరాల గురించి తెలుసుకుందాం.
Lava Blaze AMOLED 2 5G Price
లావా ఈ ఫోన్ ఒకే ఒక వేరియంట్లో విడుదల చేశారు. దీని 6GB RAM + 128GB వేరియంట్ ధర రూ. 13,499. ఈ ఫోన్ మిడ్నైట్ బ్లాక్, ఫీచర్ వైట్ రంగులలో ప్రారంభించారు. లావా బ్లేజ్ AMOLED 2 5G మొదటి సేల్ ఆగస్టు 16 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. మీరు ఈ ఫోన్ను ఈ-కామర్స్ సైట్ అమెజాన్ నుండి కొనుగోలు చేయగలరు.
Lava Blaze AMOLED 2 5G Specifications
లావా బ్లేజ్ AMOLED 2 5Gలో పెద్ద 6.67-అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది, ఇది FHD + రిజల్యూషన్తో చాలా పదునైన, రంగురంగుల దృశ్య అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ పరిమాణం, నాణ్యత గల స్క్రీన్ దాని ధరలో ఇతర స్మార్ట్ఫోన్ల నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది.
కెమెరా గురించి చెప్పాలంటే, Lava Blaze AMOLED 2 5G 50MP AI-ఆధారిత వెనుక కెమెరాను పొందుతుందని భావిస్తున్నారు, ఇది అధునాతన ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్తో గొప్ప చిత్రాలను సంగ్రహిస్తుంది. ఫోన్లో 8MP ముందు కెమెరా ఉంది. పవర్ బ్యాకప్ కోసం, దీనికి పెద్ద 5,000mAh బ్యాటరీ ఇచ్చారు, ఇది చాలా కాలం పాటు ఉంటుంది, 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో త్వరగా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఫోన్కి IP64 రేటింగ్ ఇచ్చారు, ఇది దుమ్ము, నీటి నుండి సురక్షితంగా ఉంచుతుంది. దీనితో పాటు, ఫోన్లో ఇన్-ఫింగర్ డిస్ప్లే కూడా ఉంది, దీనిని సులభంగా అన్లాక్ చేయవచ్చు.
ఫోన్ ఆకర్షణీయమైన వైట్ కలర్లో ప్రవేశపెట్టారు. వెనుక ప్యానెల్పై ఈక లాంటి డిజైన్ నమూనాతో. వెనుక భాగంలో నలుపు రంగులో పొడవైన దీర్ఘచతురస్రాకార కెమెరా బార్ ఉంది, దీనిలో రెండు కెమెరా సెన్సార్లు, ఒక LED ఫ్లాష్ ఉన్నాయి. వెనుక ప్యానెల్ దిగువ ఎడమ వైపున లావా బ్రాండింగ్ కనిపిస్తుంది, ఇది ఫోన్కు ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది.