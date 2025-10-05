Lava Bold N1 Lite: లావా కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. త్వరలోనే ఇండియాలోకి..!
లావా బోల్డ్ N1 లైట్ స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలో భారత మార్కెట్లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
Lava Bold N1 Lite: లావా బోల్డ్ N1 లైట్ స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలో భారత మార్కెట్లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, ఈ ఫోన్ అమెజాన్లో లిస్ట్ అయింది. అవును, అమెజాన్ లిస్టింగ్ ఈ ఫోన్ ధర, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి గణనీయమైన ఆధారాలను ఇచ్చింది, ఇది జెట్ విభాగంలో కొత్త పోటీని సృష్టిస్తుందని భావిస్తున్నారు. కాబట్టి, రాబోయే కొత్త లావా బోల్డ్ N1 లైట్ స్మార్ట్ఫోన్ ఎలా ఉంటుంది? దీని ధర ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం.
లావా బోల్డ్ N1 లైట్ మొదట రూ.6,699 వద్ద జాబితా చేశారు. అయితే, ప్రస్తుత అమెజాన్ డిస్కౌంట్తో, ఇది రూ. 5,698 తక్కువ ధరకు జాబితా చేయబడింది. స్మార్ట్ఫోన్ రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది: క్రిస్టల్ బ్లూ మరియు క్రిస్టల్ గోల్డ్. ప్రస్తుతం, ఈ ఫోన్ ఒకే వేరియంట్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
లావా బోల్డ్ N1 లైట్ 6.75-అంగుళాల HD+ (720 x 1,600 పిక్సెల్స్) LCD డిస్ప్లేతో విడుదలైంది. ఇది మెరుగైన దృశ్య అనుభవం కోసం 90Hz రిఫ్రెష్ రే, 269 PPI పిక్సెల్ సాంద్రతను అందిస్తుంది. సెల్ఫీ కెమెరా కోసం స్క్రీన్పై హోల్-పంచ్ కటౌట్ రూపొందించారు. ఈ హ్యాండ్సెట్ 165.0 x 76.0 x 9.0మి.మీ కొలతలు కలిగి ఉంటుంది,193g బరువు ఉంటుంది.
పనితీరు కోసం, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పేరులేని Unisoc ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 3జీబీ ర్యామ్, 64జీబీ ఆన్బోర్డ్ నిల్వతో జత చేసి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ర్యామ్ వర్చువల్గా 6జీబీ వరకు పెంచుకోవచ్చు. ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ తాజా ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం, లావా బోల్డ్ N1 లైట్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో జాబితా చేయబడింది. ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంటుంది, అలానే సెకండరీ సెన్సార్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అందించారు. ఇది 30fps వద్ద 1080p రిజల్యూషన్లో వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
వినియోగదారు భద్రత కోసం, ఫోన్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్కు మద్దతు ఇస్తుంది. అదనంగా, సంభాషణలను సురక్షితంగా ఉంచడానికి స్మార్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఫీచర్లతో అనామక కాల్ రికార్డింగ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 4G LTE, Wi-Fi, బ్లూటూత్, GPS, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.
మొత్తంమీద, లావా బోల్డ్ N1 లైట్ 90Hz డిస్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ 15, విస్తరించదగిన ర్యామ్ వంటి ఫీచర్లను సరసమైన ధరకు అందించడం ద్వారా బడ్జెట్ కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు. లావా ధృవీకరించబడిన లాంచ్ తేదీని ప్రకటించిన తర్వాత పూర్తి సమీక్ష అందుబాటులో ఉంటుంది.