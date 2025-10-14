  • Menu
Lava Bold N1 5G: లావా బోల్డ్ N1 5G.. గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చేసింది.. రూ.7,499కే..!

భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీదారు లావా బడ్జెట్ విభాగంలో కొత్త 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ 'లావా బోల్డ్ N1 5G'ని పరిచయం చేసింది.

Lava Bold N1 5G: భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీదారు లావా బడ్జెట్ విభాగంలో కొత్త 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ 'లావా బోల్డ్ N1 5G'ని పరిచయం చేసింది. ఈ ఫోన్ ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లు, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ HD+ డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. తాజా Android 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై నడుస్తుంది. భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉన్న అన్ని ప్రధాన 5G నెట్‌వర్క్‌లకు ఇది మద్దతు ఇస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. ధర కూడా తక్కువ.! కాబట్టి, కొత్త లావా బోల్డ్ N1 5G ఫోన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం.

లావా బోల్డ్ N1 5G ఫోన్ దేశంలో రెండు మోడళ్లలో ప్రవేశపెట్టారు. బేస్ 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ.7,499 కాగా, 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ.7,999. వినియోగదారులు దీనిని షాంపైన్ గోల్డ్, రాయల్ బ్లూ కలర్స్‌లో కొనుగోలు చేయచ్చు. సెప్టెంబర్ 23 నుండి ప్రారంభమయ్యే అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ సందర్భంగా ఈ ఫోన్ ప్రత్యేక ఆఫర్లతో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రత్యేక ఆఫర్‌గా, మీరు SBI క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి కొనుగోలు చేస్తే, మీకు రూ. 750 తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది, ఇది ఫోన్ ప్రభావవంతమైన ధరను రూ. 6,249కి తగ్గించే అవకాశం ఉంది.

లావా బోల్డ్ N1 5G ఫోన్ 6.75-అంగుళాల HD+ LCD స్క్రీన్‌‌తో వస్తోంది. దీని 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ , 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియో వీడియో వ్యూ, గేమింగ్ కోసం మెరుగైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. దుమ్ము , నీటి బిందువుల నుండి రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్‌కి IP54 రేటింగ్‌ ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ యూనిసోక్ T765 ప్రాసెసర్‌పై పనిచేస్తుంది. ఫోన్‌లో 4GB RAM+ 128GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. వర్చువల్ ర్యామ్ ద్వారా అదనంగా 4GB RAMని ఉపయోగించవచ్చు. మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా స్టోరేజ్‌ను 1TB వరకు విస్తరించవచ్చు.

కెమెరా విషయానికి వస్తే ఫోన్ వెనుక భాగంలో 13MP AI డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది, ఇది 4K 30fps వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీనితో పాటు, నైట్ మోడ్, పోర్ట్రెయిట్, స్లో మోషన్ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 5MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఇచ్చారు. ఈ ఫోన్‌లో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది, ఇది 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. కానీ బాక్స్‌లో 10W ఛార్జర్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.

ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై నడుస్తుంది. 2 సంవత్సరాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్‌డేట్లు,3 సంవత్సరాల సేఫ్టీ అప్‌డేట్లను అందిస్తుంది. ఫోన్ అదే ధర విభాగంలో వచ్చే రియల్‌మీ నార్జో N55, రెడ్‌మీ 13C 5G ఫోన్‌లకు పోటీనిస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ 15 తాజా వెర్షన్, 4K వీడియో రికార్డింగ్ సామర్థ్యాలు, IP54 రేటింగ్‌లు ఈ ఫోన్‌ను గొప్ప ఎంపికగా మారుస్తాయని భావిస్తున్నారు. తక్కువ బడ్జెట్‌లో మంచి ఫీచర్లను కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక అని చెప్పచ్చు.

