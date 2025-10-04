Lava Agni 4 Phone: లావా నుంచి అగ్ని ఫోన్.. త్వరలోనే లాంచ్..!
లావా తన అగ్ని 4 ఫోన్ను అతి త్వరలో లాంచ్ చేయబోతోంది. మీరు ఈ ఫోన్ను బడ్జెట్ విభాగంలో చూస్తారు.
Lava Agni 4 Phone: లావా తన అగ్ని 4 ఫోన్ను అతి త్వరలో లాంచ్ చేయబోతోంది. మీరు ఈ ఫోన్ను బడ్జెట్ విభాగంలో చూస్తారు. లావా అగ్ని 4 ఫోన్ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7,000 mAh లాంగ్-మన్నిక బ్యాటరీ ప్యాక్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. మీరు 4K రిజల్యూషన్ వరకు రికార్డ్ చేయగల 50MP ప్రైమరీ కెమెరా సెటప్ను కూడా పొందుతారు. ఇది చాలా మంచి పనితీరును అందించే మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. లావా అగ్ని 4 ఫోన్ అన్ని లీక్ అయిన ఫీచర్లు, అలాగే దాని లాంచ్ తేదీ, భారతదేశంలో అంచనా వేసిన ధర గురించి తెలుసుకుందాం.
గత సంవత్సరం లావా తన లావా అగ్ని 3 ఫోన్ను లాంచ్ చేసినప్పుడు, మిడ్-బడ్జెట్ విభాగంలో దాని 3D కర్వ్డ్ మెయిన్ స్క్రీన్ కారణంగా అందరూ షాక్ అయ్యారు. బడ్జెట్ శ్రేణిలో సెకండరీ స్క్రీన్ ప్యానెల్ను కూడా అందించారు. ఇప్పుడు, లావా అగ్ని 4 ఫోన్ నవంబర్ 2025 ప్రారంభంలో భారతదేశంలో లాంచ్ కానుంది. అయితే, కంపెనీ దాని అధికారిక లాంచ్ తేదీ, ధరలను వెల్లడించలేదు, కానీ ఈ ఫోన్ బేస్ 8GB ర్యామ్ వేరియంట్ ధర రూ.24,999గా ఉంటుంది.
లావా అగ్ని 4 ఫోన్లో మెటల్ ఫ్రేమ్, క్షితిజ సమాంతరంగా సమలేఖనం చేయబడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల ఫుల్ HD+ AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. మీరు నీరు, ధూళి నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్ను పొందుతారు . ఫోన్ బ్లూ, గ్రే మరియు బ్లాక్ వంటి రంగులలో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
లావా అగ్ని 4 ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది చాలా శక్తివంతమైన చిప్సెట్. ఇది గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్, ఇతర పనులలో చాలా మంచి పనితీరును అందిస్తుంది.128GB వేగవంతమైన UFS 4.0 నిల్వతో మీరు 8GB RAM ను బేస్ వేరియంట్గా పొందుతారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ ఫోన్ Android 15 పై పనిచేసే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, మెరుగైన గేమింగ్ అనుభవం కోసం బ్రాండ్ ఈ ఫోన్లో వేపర్ చాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అందించవచ్చు.
లావా అగ్ని 4 ఫోన్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో ఉంటుంది, ఇందులో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 8MP టెలిఫోటో లెన్స్ ఉంటాయి. ముందు భాగంలో, మీకు 32MP సెల్ఫీ కెమెరా లభిస్తుంది. మీరు ఈ కెమెరాలతో 30fps వద్ద 4K రిజల్యూషన్ వరకు రికార్డ్ చేయగలరు. ఈ ఫోన్లో 7,000 mAh కంటే ఎక్కువ బ్యాటరీ ప్యాక్తో పెద్ద బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని పుకారు ఉంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇవ్వచ్చు.