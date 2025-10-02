Lava Agni 4: లావా కొత్త ఫోన్.. ఫస్ట్ లుక్ వచ్చేసింది..!
Lava Agni 4: లావా నుండి కొత్త ఫోన్ త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి విడుదల కానుంది. మనం లావా అగ్ని 4 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. లావా ఇప్పుడు అధికారికంగా తన రాబోయే అగ్ని 4 స్మార్ట్ఫోన్ను వచ్చే నెలలో భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
Lava Agni 4: లావా నుండి కొత్త ఫోన్ త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి విడుదల కానుంది. మనం లావా అగ్ని 4 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. లావా ఇప్పుడు అధికారికంగా తన రాబోయే అగ్ని 4 స్మార్ట్ఫోన్ను వచ్చే నెలలో భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. కంపెనీ తన అధికారిక ఇండియన్ వెబ్సైట్లో టీజర్ ఇమేజ్ను విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా ఫోన్ వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఫోన్ పూర్తి డిజైన్ ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. లావా అగ్ని 4 వచ్చే నెలలో వస్తోంది. రండి.. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
కంపెనీ అక్టోబర్ 2025లో అగ్ని 3ని ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు దాని వారసుడు లావా అగ్ని 4ని విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. వచ్చే నెల, నవంబర్ 2025లో లాంచ్ అవుతుందని కంపెనీ స్వయంగా పేర్కొంది. అయితే, ఖచ్చితమైన లాంచ్ తేదీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. కంపెనీ టీజర్ పోస్టర్ ద్వారా రాబోయే ఫోన్ టీజర్ను అందించింది, ఇది కొంతవరకు బాక్సీ డిజైన్ను కలిగి ఉంటుందని సూచిస్తుంది.
టీజర్ వెనుక ప్యానెల్ అంచుల వద్ద కర్వ్గా కనిపిస్తుందని, సైడ్ ప్యానెల్లు ఫ్లాట్గా ఉన్నాయని సూచిస్తుంది. అంచులలో యాంటెన్నా లైన్లు కూడా కనిపిస్తాయి. స్పీకర్ హోల్, అదనపు మైక్రోఫోన్, పైభాగంలో IR బ్లాస్టర్/3.5మి.మీ ఆడియో జాక్ చూడవచ్చు. కెమెరా మాడ్యూల్ విషయానికొస్తే, దాని ముందు ఫోన్ల మాదిరిగా కాకుండా, ఇది అడ్డంగా ఉంచబడిన పిల్-ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇంకా, కెమెరా మాడ్యూల్ టెక్నో పోవా స్లిమ్ మాదిరిగానే డైనమిక్ మూడ్ లైట్లు కూడా ఉంటాయి, గత సంవత్సరం లాగా సెకండరీ రియర్ డిస్ప్లే లేకుండా.
మునుపటి అప్డేట్లను పరిశీలిస్తే, లావా అగ్ని 4 సాధ్యమైన రెండర్ ఇమేజ్ ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో కనిపించింది. టీజర్ ఇమేజ్ కూడా ఇలాంటిదే అనిపిస్తుంది. కెమెరా మాడ్యూల్లో రెండు కెమెరా సెన్సార్లు, LED ఫ్లాష్లైట్ కూడా ఉండవచ్చు. సాధ్యమైన స్పెసిఫికేషన్లలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 ప్రాసెసర్, UFS 4.0 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్, 6.7-అంగుళాల ఫుల్ HD+ 120Hz డిస్ప్లే, డ్యూయల్ 50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాలు, పెద్ద 7000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. భారతీయ మార్కెట్లో దీని ధర రూ.25,000 లోపు ఉంటుందని కూడా చెబుతున్నారు.