Lava Agni 4: లావా అగ్ని 4.. లాంచ్కు ముందే ఫీచర్స్ లీక్..!
Lava Agni 4: మీరు లావా అగ్ని 4 కోసం ఎదురు చూస్తుంటే, ఇదిగో శుభవార్త. దాని అధికారిక లాంచ్ కు ముందే, ఈ ఫోన్ ఇప్పటికే ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో కనిపించింది. దాని అధికారిక లాంచ్ కు కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, కంపెనీ ఇప్పటికే దాని లాంచ్ తేదీని వెల్లడించింది. ఈ ఫోన్ నవంబర్ 20న భారత మార్కెట్లో లాంచ్ అవుతుంది. లాంచ్ కు ముందే, దాని అమెజాన్ ల్యాండింగ్ పేజీ ఇప్పుడు దేశంలో అందుబాటులో ఉంది. అమెజాన్ ల్యాండింగ్ పేజీ మరోసారి దాని కొన్ని కీలక స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించింది. కంపెనీ ఇప్పటికే దాని అనేక ఫీచర్లను టీజ్ చేసింది.
చెప్పినట్లుగా, లావా అగ్ని 4 స్మార్ట్ఫోన్ కోసం అమెజాన్ ల్యాండింగ్ పేజీ ఇప్పుడు భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉంది, లాంచ్ తర్వాత ఫోన్ అమెజాన్లో ప్రత్యేకంగా విక్రయించబడుతుందని సూచిస్తుంది. గతంలో, భారతీయ కస్టమర్ల కోసం బ్రాండ్ అధికారిక వెబ్సైట్లో టీజర్ పోస్టర్ను చూశాము, అంటే అది ఆ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి కూడా అందుబాటులో ఉంటుందని అర్థం.
ధర
అమెజాన్ ల్యాండింగ్ పేజీలో టీజ్ చేయబడిన ఫీచర్లలో దాని లాంచ్ తేదీ (నవంబర్ 20, 2025), ధర సూచనలు (INR XX,XXX), పిల్-ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్ (రెండు కెమెరా సెన్సార్లు, డ్యూయల్-టోన్ LED ఫ్లాష్లైట్, రెండు లైట్ ఇండికేటర్లు, లావా బ్రాండింగ్తో), అల్యూమినియం మెటల్ మిడిల్ ఫ్రేమ్ (వాల్యూమ్ రాకర్, పవర్ బటన్, కుడి వైపు ప్యానెల్లో యాక్షన్ బటన్తో) AI మద్దతు ఉన్నాయి.
స్పెసిఫికేషన్లు
గతంలో టీజ్ చేయబడిన స్పెసిఫికేషన్లలో మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్ (బహుశా డైమెన్సిటీ 8350), IR బ్లాస్టర్, అదనపు మైక్రోఫోన్, పైభాగంలో స్పీకర్ హోల్, లూనార్ మిస్ట్/ఫాంటమ్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. సాధ్యమయ్యే ఫీచర్లలో UFS 4.0 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్, 6.7-అంగుళాల ఫుల్ HD+ 120Hz డిస్ప్లే, 50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా, 7050mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. ధర గురించి చెప్పాలంటే, కస్టమర్లు భారతదేశంలో దీని ధర రూ. 25,000 కంటే తక్కువగా ఉంటుందని ఆశించవచ్చు.