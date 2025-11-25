Lava Agni 4: లావా అగ్ని 4.. ఏఐ ఎయిర్ ఫీచర్లు.. చౌకగా కొనండి..!
Lava Agni 4 5G: లావా అగ్ని 4 మొదటి సేల్ ప్రారంభం: తాజా మిడ్-రేంజ్, ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్, లావా అగ్ని 4 మొదటి సేల్ భారతదేశంలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతుంది. ఈ ఫోన్ ఈరోజు, నవంబర్ 25, 2025 మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. మొదటి సేల్ ఫోన్పై గణనీయమైన తగ్గింపును అందిస్తుంది, దీని వలన మీరు వేల రూపాయలు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
హ్యాండ్సెట్ ఆకట్టుకునే 50MP ముందు మరియు వెనుక కెమెరాలను కలిగి ఉంది. ఇది 66W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో పెద్ద 5000mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంది. ఇది సున్నితమైన పనితీరు కోసం 4nm ప్రక్రియపై నిర్మించబడిన శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 8350 5G చిప్సెట్ను కూడా కలిగి ఉంది. స్మార్ట్ఫోన్ పెద్ద 6.67-అంగుళాల 1.5K ఫ్లాట్ AMOLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంది.
లావా అగ్ని 4 5G స్మార్ట్ఫోన్ నవంబర్ 20న భారతదేశంలో ప్రారంభించబడింది. దీని లాంచ్ ధర 8GB + 256GB వేరియంట్కు రూ.24,999. అయితే, మొదటి సేల్ ఆఫర్ కింద, మీరు పరిమిత సమయం వరకు రూ.22,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీని వలన ఫోన్ ప్రభావవంతమైన ధర రూ.22,999కి వస్తుంది. ఇది ఫాంటమ్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. EMI ఎంపికలు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు కూడా ఫోన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, దీని వలన మీరు మరింత ఆదా చేసుకోవచ్చు.
లావా అగ్ని 4 5G 3.35GHz వద్ద క్లాక్ చేయబడిన MediaTek Dimensity 8350 (4nm) ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది AnTuTu v10లో 1.4 మిలియన్లకు పైగా స్కోర్ను సాధించింది, ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ , గేమింగ్ను చాలా సున్నితంగా, వేగంగా చేస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 50MP OIS ప్రధాన కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి, ఇవి అన్ని లైటింగ్ పరిస్థితులలో పదునైన , స్థిరమైన ఫోటోలను సంగ్రహిస్తాయి. ముందు కెమెరాలో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది, ఇది 4K 60fps వీడియో రికార్డింగ్తో ప్రో-లెవల్ క్లారిటీని అందిస్తుంది.
లావా అగ్ని 4 గణిత ఉపాధ్యాయుడు, ఇంగ్లీష్ ట్యూటర్, ఇమేజ్ ఎడిటర్ వంటి బహుళ ఏజెంట్లతో సహా అంతర్నిర్మిత జనరేటివ్ AIని కలిగి ఉంది. ఇది లోతైన వాయిస్, సిస్టమ్-స్థాయి నియంత్రణలను కూడా కలిగి ఉంది, ఇది రోజువారీ పనులను మరింత తెలివిగా, మరింత సహజంగా చేస్తుంది. స్మార్ట్ఫోన్లో అల్యూమినియం-అల్లాయ్ ఫ్రేమ్ , గొరిల్లా గ్లాస్ రక్షణ ఉన్నాయి. ఇది IP64 స్ప్లాష్/డస్ట్ రెసిస్టెంట్ కూడా, ఇది అగ్ని 4ని కఠినమైన, స్టైలిష్గా చేస్తుంది.
లావా అగ్ని 4 సింగిల్, డబుల్ లేదా లాంగ్ ప్రెస్తో కెమెరా, ఫ్లాష్లైట్, యాప్లు లేదా మోడ్లు వంటి 100 కంటే ఎక్కువ షార్ట్కట్లకు మద్దతు ఇచ్చే ప్రత్యేక బటన్ను కలిగి ఉంది. ఇది మీ వర్క్ఫ్లోకు అనుగుణంగా పూర్తిగా అనుకూలీకరించదగినది. లావా అగ్ని 4 ఫోన్ 66W సూపర్-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 5,000mAh స్టార్టర్-గ్రేడ్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. దాదాపు 19 నిమిషాల్లో ఫోన్ 50శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుందని లావా పేర్కొంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 పై నడుస్తుంది, దీనికి బ్లోట్వేర్ లేదు. లావా 3 సంవత్సరాల OS అప్డేట్లు, 4 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లను హామీ ఇస్తుంది.