KTM 200- 250 Duke: : యువత కలల బైక్.. కేటీఎం డ్యూక్.. కొత్త రంగుల్లో యమ స్పీడ్!
అగ్రెసివ్ డిజైన్, పవర్ఫుల్ ఇంజిన్, కొత్త కలర్స్తో రోడ్లపై దూసుకెళ్తున్న KTM 200–250 Duke.. యువత ఫేవరెట్ స్ట్రీట్ ఫైటర్!
KTM 200- 250 Duke: యువత కలల బైక్ KTM తన పాపులర్ మోడల్స్ 200 డ్యూక్, 250 డ్యూక్లను సరికొత్త రంగుల్లో భారత్లో లాంచ్ చేసింది. కేటీఎం బైక్ అంటేనే అగ్రెసివ్ లుక్, పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇప్పుడు ఈ కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్ ఆ క్రేజ్ని మరింత పెంచనున్నాయి. రోడ్డుపై వెళ్తుంటే అందరి కళ్లు తిప్పుకోకుండా చేసేలా ఈ బైక్స్ని డిజైన్ చేశారు. స్పోర్ట్స్ బైక్ ప్రియుల కోసం ఈ మార్పులు ఒక ఫ్రెష్ ఫీల్ని ఇస్తాయి.
టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా చూస్తే, ఈ బైకులు ఎప్పటిలాగే తమ పవర్ను నిలుపుకున్నాయి. 200 డ్యూక్ దాని సెగ్మెంట్లో బెస్ట్ పికప్, హ్యాండ్లింగ్ను అందిస్తుంది. అటు 250 డ్యూక్ లాంగ్ రైడ్స్ చేసే వారికి, సిటీలో దూసుకుపోయే వారికి సరైన బ్యాలెన్స్ను ఇస్తుంది. ఇంజిన్ రిఫైన్మెంట్, గేర్ షిఫ్టింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉండటం వల్ల రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది.
ఈ కొత్త వెర్షన్లలో కేవలం రంగులే కాకుండా, కొన్ని ఫీచర్లను కూడా అప్డేట్ చేశారు. డిజిటల్ కన్సోల్ ద్వారా రైడర్కి అవసరమైన అన్ని వివరాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. బ్రేకింగ్ సిస్టమ్లో యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ భద్రతను మరింత పెంచుతుంది. టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు నేటి తరం రైడర్ల అవసరాలను తీరుస్తాయి. టైర్ల గ్రిప్ కూడా రోడ్డుపై మంచి కంట్రోల్ను ఇస్తుంది.
ధర విషయానికి వస్తే, ఫీచర్లు, పెర్ఫార్మెన్స్కు తగ్గట్టుగానే కేటీఎం వీటిని నిర్ణయించింది. ప్రీమియం స్పోర్ట్స్ బైక్ సెగ్మెంట్లో వీటికి ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా ఈ కొత్త వేరియంట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతాయని డీలర్లు భావిస్తున్నారు. యూత్ ఐకాన్గా మారిన కేటీఎం బ్రాండ్ ఇమేజ్ను ఈ కొత్త కలర్స్ మరింత పెంచుతాయనడంలో సందేహం లేదు. కాలేజీ స్టూడెంట్స్, యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఈ బైక్స్ పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
ఒక పవర్ఫుల్ మెషీన్తో పాటు అదిరిపోయే లుక్స్ కావాలనుకునే వారికి KTM 200, 250 డ్యూక్ సరైన ఎంపిక. కొత్త రంగులు బైక్ పాత డిజైన్కు ఒక కొత్త జీవం పోశాయి. రైడింగ్ ప్యాషన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఒకసారి ఈ కొత్త కలర్ వేరియంట్లను చూడాల్సిందే. కేటీఎం షోరూమ్లలో ఇవి ఇప్పటికే సందడి చేయడం మొదలుపెట్టాయి.