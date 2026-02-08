  • Menu
Jio New Prepaid Plan: జియో ధమాకా ఆఫర్.. రూ. 1748 రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. కాలింగ్ యూజర్లకు పండగే!

Highlights

Jio New Prepaid Plan: జియో నుంచి అదిరిపోయే లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్! కేవలం రూ. 1748తో 336 రోజుల వ్యాలిడిటీ. అపరిమిత కాల్స్, ఎస్‌ఎంఎస్ బెనిఫిట్స్ గురించి పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Jio New Prepaid Plan: టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో తన ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారుల కోసం సరికొత్త దీర్ఘకాలిక ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. తరచుగా రీఛార్జ్ చేసుకునే ఇబ్బంది లేకుండా, తక్కువ ధరలో దాదాపు ఏడాది పాటు సర్వీసులను పొందాలనుకునే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్లాన్‌ను రూపొందించింది. కేవలం రూ. 1748 రీఛార్జ్‌తో 336 రోజుల (సుమారు 11 నెలలు) సుదీర్ఘ వ్యాలిడిటీని జియో ఆఫర్ చేస్తోంది.

ప్లాన్ విశేషాలు మరియు బెనిఫిట్స్ (Key Features):

వాయిస్ కాల్స్: ఈ ప్లాన్ ద్వారా అన్ని నెట్‌వర్క్‌లకు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ (Unlimited Calling) సదుపాయం లభిస్తుంది.

వ్యాలిడిటీ: ఒకసారి రీఛార్జ్ చేస్తే 336 రోజుల పాటు నంబర్ యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది.

ఎస్‌ఎంఎస్: ఈ ప్లాన్ కాలపరిమితిలో మొత్తం 3600 SMSలు ఉచితంగా లభిస్తాయి.

అదనపు ప్రయోజనాలు: జియో టీవీ (JioTV) యాక్సెస్‌తో పాటు, వినియోగదారులకు 50GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ (JioAICloud) ఉచితంగా అందుతుంది.

డేటా విషయంలో జాగ్రత్త!

ఈ ప్లాన్ ప్రధానంగా వాయిస్ కాలింగ్ అవసరాలు ఉన్నవారి కోసం రూపొందించబడింది. ఇందులో మొబైల్ డేటా (Internet Data) సౌకర్యం ఉండదు. అంటే ఇంటర్నెట్ వాడుకోవాలనుకునే వారు విడిగా డేటా ప్లాన్లను రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఎవరికి ఇది బెస్ట్ చాయిస్?

ఇంట్లో ఉండే వృద్ధులకు లేదా కేవలం కాల్స్ కోసం ఫోన్ వాడే వారికి.

♦ రెండో సిమ్ కార్డ్ (Secondary SIM) కేవలం ఇన్‌కమింగ్ కాల్స్ కోసం యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి.

♦ తక్కువ ఖర్చుతో సుదీర్ఘ వ్యాలిడిటీ కోరుకునే వారికి ఈ రూ. 1748 ప్లాన్ అత్యంత చవకైన ఎంపిక.

