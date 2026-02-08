Jio New Prepaid Plan: జియో ధమాకా ఆఫర్.. రూ. 1748 రీఛార్జ్తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. కాలింగ్ యూజర్లకు పండగే!
Jio New Prepaid Plan: జియో నుంచి అదిరిపోయే లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్! కేవలం రూ. 1748తో 336 రోజుల వ్యాలిడిటీ. అపరిమిత కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్స్ గురించి పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Jio New Prepaid Plan: టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో తన ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారుల కోసం సరికొత్త దీర్ఘకాలిక ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టింది. తరచుగా రీఛార్జ్ చేసుకునే ఇబ్బంది లేకుండా, తక్కువ ధరలో దాదాపు ఏడాది పాటు సర్వీసులను పొందాలనుకునే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్లాన్ను రూపొందించింది. కేవలం రూ. 1748 రీఛార్జ్తో 336 రోజుల (సుమారు 11 నెలలు) సుదీర్ఘ వ్యాలిడిటీని జియో ఆఫర్ చేస్తోంది.
ప్లాన్ విశేషాలు మరియు బెనిఫిట్స్ (Key Features):
♦ వాయిస్ కాల్స్: ఈ ప్లాన్ ద్వారా అన్ని నెట్వర్క్లకు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ (Unlimited Calling) సదుపాయం లభిస్తుంది.
♦ వ్యాలిడిటీ: ఒకసారి రీఛార్జ్ చేస్తే 336 రోజుల పాటు నంబర్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది.
♦ ఎస్ఎంఎస్: ఈ ప్లాన్ కాలపరిమితిలో మొత్తం 3600 SMSలు ఉచితంగా లభిస్తాయి.
♦ అదనపు ప్రయోజనాలు: జియో టీవీ (JioTV) యాక్సెస్తో పాటు, వినియోగదారులకు 50GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ (JioAICloud) ఉచితంగా అందుతుంది.
డేటా విషయంలో జాగ్రత్త!
ఈ ప్లాన్ ప్రధానంగా వాయిస్ కాలింగ్ అవసరాలు ఉన్నవారి కోసం రూపొందించబడింది. ఇందులో మొబైల్ డేటా (Internet Data) సౌకర్యం ఉండదు. అంటే ఇంటర్నెట్ వాడుకోవాలనుకునే వారు విడిగా డేటా ప్లాన్లను రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఎవరికి ఇది బెస్ట్ చాయిస్?
♦ ఇంట్లో ఉండే వృద్ధులకు లేదా కేవలం కాల్స్ కోసం ఫోన్ వాడే వారికి.
♦ రెండో సిమ్ కార్డ్ (Secondary SIM) కేవలం ఇన్కమింగ్ కాల్స్ కోసం యాక్టివ్గా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి.
♦ తక్కువ ఖర్చుతో సుదీర్ఘ వ్యాలిడిటీ కోరుకునే వారికి ఈ రూ. 1748 ప్లాన్ అత్యంత చవకైన ఎంపిక.