itel Zeno 20 Max: ఫస్ట్ ఇండియన్ మిలిటరీ గ్రేడ్ ఫోన్.. ఐటెల్ జెనో 20 మాక్స్.. 5000mAh బ్యాటరీ, అధ్బుత ఫీచర్లు..!
itel Zeno 20 Max: ఐటెల్ కంపెనీ భారత్లో కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలో విడుదల చేయనుంది. దీని పేరు ఐటెల్ జెనో 20 మాక్స్. ఈ ఫోన్ జనవరి 6న లాంచ్ అవుతుంది. తక్కువ ధరలో మంచి ఫీచర్లు కావాలనుకునే వాళ్లకు ఇది మంచి ఆప్షన్. బలమైన నిర్మాణం, ఎక్కువ కాలం నిలిచే బ్యాటరీ, ఆకర్షణీయమైన రంగులు ఇందులో ప్రత్యేకతలు.
అమెజాన్ మైక్రోసైట్లో ఈ ఫోన్ గురించి ముఖ్య వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. ఐటెల్ ఈ ఫోన్ డిజైన్, బలం, బ్యాటరీ పనితీరు, డిస్ప్లే క్వాలిటీని హైలైట్ చేసింది. తక్కువ ధరకు ఎక్కువ విలువ ఇచ్చే కొనుగోలుదారులకు ఇది సరిపోతుంది. ఐటెల్ జెనో 20 మాక్స్ మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో వస్తుంది. అవి డార్క్ బ్లూ, బ్లాక్, బ్లూ విత్ పర్పుల్ ప్యాటర్న్. ప్యాటర్న్ డిజైన్ వెనుక ప్యానెల్కు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. యువతను ఆకర్షించేందుకు ఐటెల్ ఈ ఆధునిక రంగులను ఎంచుకుంది.
ఫోన్ వెనుక భాగంలో రెక్టాంగ్యులర్ కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంది. అందులో రెండు కెమెరా సెన్సార్లు, ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్ ఉన్నాయి. డిజైన్ సింపుల్, ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది. ముందు భాగంలో సెల్ఫీల కోసం వాటర్డ్రాప్ నాచ్ ఉంది. మొత్తం డిజైన్ క్లీన్, సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. ఐటెల్ జెనో 20 మాక్స్కు మిలిటరీ గ్రేడ్ దృఢత్వం ఉంది. ఇది MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్ పొందింది. ఫోన్ కింద పడినా, ఫోన్ పై నీళ్లు పడినా, ఎటువంటి హాని జరగదు. చాలా వేడి లేదా చల్లని ఉష్ణోగ్రతలను కూడా తట్టుకుంటుంది. రోజువారీ ఉపయోగంలో బలమైన ఫోన్గా ఐటెల్ దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తోంది.
ఫోన్కు IP54 రేటింగ్ ఉంది. దీంతో దుమ్ము, నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణ ఉంది. కఠినమైన రోజువారీ ఉపయోగానికి ఇది సరిపడుతుంది. నిర్మాణం దాని బలమైన స్థానానికి తగినట్లు ఉంటుంది. ఫోన్ ఫ్లాట్ డిస్ప్లే, ఫ్లాట్ బ్యాక్ ప్యానెల్తో వస్తుంది. రౌండెడ్ కార్నర్స్ చేతిలో పట్టుకోవడానికి సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. పవర్, వాల్యూమ్ బటన్లు కుడి వైపు ఉన్నాయి. కింది భాగంలో స్పీకర్, యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్, సిమ్ ట్రే ఉన్నాయి. ఫోన్లో 6.6 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే ఉంది. 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో స్మూత్ స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లభిస్తుంది.
బ్యాటరీ
ఐటెల్ జెనో 20 మాక్స్లో 5000mAh పెద్ద బ్యాటరీ ఉంది. ఇది ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తుంది. స్టాండ్బైలో 35 రోజులు, టాక్ టైమ్ 31 గంటలు, మ్యూజిక్ 75 గంటలు, వీడియో 18 గంటలు రన్ అవుతుందని ఐటెల్ చెబుతోంది. బడ్జెట్ ఫోన్లు తయారు చేసే ఐటెల్ బ్రాండ్ లో ఈ బ్యాటరీ సామర్థ్యం బెటర్ అనే చెప్పాలి. ఐటెల్ DTS సౌండ్ టెక్నాలజీ ఇచ్చింది. దీంతో ఆడియో మరింత స్పష్టంగా, బిగ్గరగా వినిపిస్తుంది. ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఈ ఫోన్ బాగుంటుంది. ఐటెల్ జెనో 20 మాక్స్ బలమైన బిల్డ్, పెద్ద బ్యాటరీతో బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో పోటీ పడుతుంది. పర్ఫామెన్స్, డిజైన్, ధరలో బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. లాంచ్ సమయంలో ధర, అందుబాటు వివరాలు తెలుస్తాయి.