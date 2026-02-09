itel A100: ఐటెల్ నుంచి బడ్జెట్ ధరకు అదిరిపోయే స్మార్ట్ఫోన్.. మిలిటరీ గ్రేడ్ ఫీచర్లతో itel A100 లాంచ్!
itel A100: బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న ఐటెల్ సంస్థ, తాజాగా భారత మార్కెట్లోకి itel A100ను ప్రవేశపెట్టింది. గత ఏడాది వచ్చిన itel A90కి అప్గ్రేడెడ్ వెర్షన్గా వస్తున్న ఈ ఫోన్, తక్కువ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీచర్లను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫోన్ పడిపోయినా లేదా గట్టి దెబ్బలు తగిలినా తట్టుకునేలా ఇందులో MIL-STD-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ సర్టిఫికేషన్ను అందించడం విశేషం. రఫ్ అండ్ టఫ్ వాడకానికి ఇష్టపడే ఈ తరం యువతకు ఈ ఫోన్ ఒక మంచి ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది.
ఈ ఫోన్ 6.6 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేతో వస్తుంది, ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 180Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ అనుభవం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఆపిల్ ఫోన్లలో మనం చూసే డైనమిక్ ఐలాండ్ తరహాలోనే, ఇందులో ‘డైనమిక్ బార్’ ఫీచర్ను కంపెనీ పరిచయం చేసింది. దీని ద్వారా యూజర్లు తమ ఫోన్ బ్యాటరీ స్టేటస్, ఇన్కమింగ్ కాల్స్, నోటిఫికేషన్లను ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా నేరుగా స్క్రీన్ పైభాగంలోనే చూసే వీలుంటుంది.
సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ విషయంలో ఐటెల్ ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఇందులో UNISOC T7100 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను అమర్చారు, ఇది రోజువారీ టాస్క్లను సులువుగా నిర్వహిస్తుంది. ఇక మెమరీ విషయానికి వస్తే 3GB, 4GB ర్యామ్ ఆప్షన్లలో ఇది లభిస్తుంది. వర్చువల్ ర్యామ్ టెక్నాలజీ ద్వారా దీనిని అదనంగా మరో 8GB వరకు పెంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల మల్టీటాస్కింగ్ సులభమవుతుంది. ఈ ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 15పై నడుస్తూ యూజర్లకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ను అందిస్తుంది.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం వెనుకవైపు LED ఫ్లాష్తో కూడిన 8MP కెమెరా, సెల్ఫీల కోసం 5MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు. ఈ ఫోన్లో మరో క్రేజీ ఫీచర్ ‘IR బ్లాస్టర్’, దీని సాయంతో మీ ఫోన్నే రిమోట్గా మార్చి టీవీలు, ఏసీలను కంట్రోల్ చేయవచ్చు. అలాగే సంగీత ప్రియుల కోసం DTS సౌండ్ టెక్నాలజీ, భద్రత కోసం వేగంగా స్పందించే సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ఉన్నాయి. 5000mAh భారీ బ్యాటరీ ఉండటంతో ఛార్జింగ్ గురించి చింతించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
itel A100 ప్రస్తుతం సిల్క్ గ్రీన్, ప్యూర్ బ్లాక్, టైటానియం గోల్డ్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది. దీని 3GB వేరియంట్ ధర రూ. 6,799 కాగా, 4GB వేరియంట్ ధర రూ. 7,499గా నిర్ణయించారు. వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని పెంచేలా కొనుగోలు చేసిన 100 రోజుల్లోపు ఒకసారి ఉచితంగా స్క్రీన్ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కూడా ఐటెల్ కల్పిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్లలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలుకు సిద్ధంగా ఉంది.