iQOO 15: ఐకూ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ఫోన్ కొంటే ఇయర్బడ్లు ఫ్రీ..!
iQOO 15: iQOO తన కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ iQOO 15 ను నవంబర్ 26 న భారతదేశంలో విడుదల చేస్తోంది. ఈ ఫోన్ కోసం ప్రీ-బుకింగ్లు ఈరోజు, నవంబర్ 20 న, లాంచ్కు ఆరు రోజుల ముందు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా, ఇప్పుడు ప్రీ-రిజర్వ్ చేసుకున్న వినియోగదారులు రూ2,000 విలువైన ఉచిత iQOO TWS 1e ఇయర్బడ్లను అందుకుంటారు. వారికి 12 నెలల పొడిగించిన వారంటీ, ఇతర ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి.
iQOO 15 లో 7,000mAh బ్యాటరీ, 100W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉన్నాయి. ఇది గేమ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అసిస్టెంట్ను కూడా కలిగి ఉంది, ఇది వినియోగదారులు తమ గేమ్ప్లేను ఏ ఇతర పరికరం లేకుండా ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్కు ప్రసారం చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. హ్యాండ్సెట్ OS నవీకరణలు, ఏడు సంవత్సరాల భద్రతా నవీకరణలను అందుకుంటుందని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.
iQOO 15 కోసం ప్రీ-బుకింగ్లు భారతదేశంలో ప్రారంభమయ్యాయి. కస్టమర్లు దీనిని Amazon, iQOO ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ నుండి ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ముందస్తుగా బుక్ చేసుకునే కస్టమర్లకు ప్రియారిటీ పాస్ లభిస్తుంది. కంపెనీ iQOO TWS 1e వైర్లెస్ ఇయర్బడ్లు మరియు అదనంగా 12 నెలల వారంటీని కూడా అందిస్తుంది. నివేదికల ప్రకారం, iQOO 15 భారతదేశంలో దాదాపు రూ.65,000 నుండి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ పరికరం లాంచ్ ధరను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. హ్యాండ్సెట్ రెండు రంగుల ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది - ఆల్ఫా (నలుపు), లెజెండ్ (తెలుపు).
iQOO 15లో అధిక పీక్ బ్రైట్నెస్, డాల్బీ విజన్ ప్లేబ్యాక్, ట్రిపుల్ యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్తో కూడిన Samsung 2K M14 LED OLED డిస్ప్లే ఉంది. గేమింగ్ , సాధారణ ఉపయోగం కోసం, ఇది డ్యూయల్-యాక్సిస్ వైబ్రేషన్ మోటార్ నుండి హాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ను అందిస్తుంది. ఇది 100W వైర్డు, 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో పెద్ద 7,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. పనితీరు కోసం, ఇది Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ప్రాసెసర్, LPDDR5x RAM, UFS 4.1 నిల్వ, ఇన్-హౌస్ సూపర్కంప్యూటింగ్ చిప్ Q3 తో వస్తుంది. ఇది భారీ గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ సమయంలో పరికరాన్ని చల్లగా ఉంచడానికి 8,000 చదరపు mm సింగిల్-లేయర్ ఆవిరి చాంబర్ను కూడా కలిగి ఉంది.
సాఫ్ట్వేర్ గురించి చెప్పాలంటే, iQOO 15 OriginOS 6 (ఆండ్రాయిడ్ 16) పై నడుస్తుంది. భారతదేశంలో iQOO మొట్టమొదటి పరికరం. కంపెనీ 5 సంవత్సరాల OS నవీకరణలు, 7 సంవత్సరాల భద్రతా నవీకరణలను హామీ ఇస్తుంది. కెమెరా కూడా బలంగా ఉన్నాయి. ఇది ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది, ఇందులో 50MP సోనీ IMX921 ప్రధాన కెమెరా, 50MP IMX882 పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో (3x ఆప్టికల్ జూమ్), 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా అందించారు. గేమింగ్ ఔత్సాహికుల కోసం, ఇది గేమ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అసిస్టెంట్ను కూడా కలిగి ఉంది, ఇది మీ గేమ్ప్లేను ఎటువంటి అదనపు పరికరాలు లేకుండా నేరుగా మీ ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్కు ప్రసారం చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.