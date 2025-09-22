iQOO Z10 Lite: సూపర్ ఆఫర్ గురూ.. ఐకూ జెడ్10 లైట్పై ఊహించని డిస్కౌంట్.. సరసమైన ధరకే సొంతం చేసుకోండి..!
అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ ప్రైమ్ వినియోగదారుల కోసం ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్ సమయంలో మీరు బంపర్ డిస్కౌంట్లు. గొప్ప డీల్స్తో స్మార్ట్ఫోన్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
iQOO Z10 Lite: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ ప్రైమ్ వినియోగదారుల కోసం ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్ సమయంలో మీరు బంపర్ డిస్కౌంట్లు. గొప్ప డీల్స్తో స్మార్ట్ఫోన్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీరు బడ్జెట్లో శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, AI కెమెరాతో కూడిన ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, iQOO Z10 లైట్ ఒక బలమైన ఎంపిక కావచ్చు. ఈ ఫోన్ 4జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర అమెజాన్ ఇండియాలో రూ.9,998.
ప్రైమ్ యూజర్లు ఈ ఫోన్ను రూ.1,000 తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ డిస్కౌంట్తో, ఫోన్ రూ.8,998కి అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ రూ.499 వరకు క్యాష్బ్యాక్ను కూడా అందిస్తోంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో ఈ ఫోన్ మరింత చౌకగా ఉండచ్చు. డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్ పరిస్థితి, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుంది
ఐకూ జెడ్10 లైట్ 5జీలో 1600 x 720 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్తో 6.74-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే ఉంది. ఈ డిస్ప్లే 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. 1000 నిట్ల బ్రైట్నెస్ అందిస్తుంది. ఐకూ నుండి వచ్చిన ఈ బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ 8జీబీ వరకు ర్యామ్, 256జీబీ వరకు స్టోెరేజ్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఫోన్ వెనుక ప్యానెల్లో ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్తో 50-మెగాపిక్సెల్ AI ప్రధాన కెమెరా ఉంది. కంపెనీ 2-మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ను కూడా అందిస్తుంది. సెల్ఫీ కెమెరా 5-మెగాపిక్సెల్. ఫోన్కు 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో 6000mAh బ్యాటరీని పవర్ చేస్తుంది. బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం, ఫోన్లో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ఫన్టచ్ ఓఎస్ 15పై నడుస్తుంది.