  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

iQOO Z10 5G : బిగ్గెస్ట్ డీల్.. ఐకూ భారీ బ్యాటరీ ఫోన్ ధర భారీగా పడిపోయింది..!

iQOO Z10 5G
x

iQOO Z10 5G : బిగ్గెస్ట్ డీల్.. ఐకూ భారీ బ్యాటరీ ఫోన్ ధర భారీగా పడిపోయింది..!

Highlights

iQOO Z10 5G : తాజా iQOO Z10 5G ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి ఇదే ఉత్తమ సమయం. 7300 mAh బ్యాటరీ, 4K వీడియో రికార్డింగ్ ఫీచర్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను కలిగి ఉన్న ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు రూ. 20,998 ప్రారంభ ధరకు అందుబాటులో ఉంది.

iQOO Z10 5G : అమెజాన్ సేల్ గొప్ప డిస్కౌంట్లతో మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తోంది! పండుగ సీజన్ దగ్గర పడుతున్నందున, మీరు మీ అన్ని గాడ్జెట్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్స్‌పై అద్భుతమైన డీల్‌లను పొందచ్చు. తాజా iQOO Z10 5G ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి ఇదే ఉత్తమ సమయం. 7300 mAh బ్యాటరీ, 4K వీడియో రికార్డింగ్ ఫీచర్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను కలిగి ఉన్న ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు రూ. 20,998 ప్రారంభ ధరకు అందుబాటులో ఉంది. అదనంగా, బ్యాంక్ కార్డులపై తక్షణ డిస్కౌంట్లు, నో-కాస్ట్ EMI ఎంపికలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, మీరు ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను చాలా తక్కువ ధరకు పొందచ్చు. ఇది సంవత్సరంలో అతిపెద్ద ఆఫర్, కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మిస్ చేయకండి.

iQOO Z10 5G Offers

ఐకూ జెడ్10 5G దాని వర్గంలో ఉత్తమ ఎంపికగా పరిగణించబడుతుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం దాని శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 3 ప్రాసెసర్, భారీ 7300 mAh బ్యాటరీ, వేగవంతమైన 90W ఛార్జింగ్. అదనంగా, 50MP OIS కెమెరా, 4K వీడియో రికార్డింగ్ వంటి ఫీచర్లు, స్పష్టమైన, ప్రకాశవంతమైన అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో కలిపి, దీనిని బాగా సమతుల్య ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా చేస్తాయి. ఆకర్షణీయమైన బ్యాంక్ ఆఫర్‌లు, EMI ఎంపికలతో మీరు అమెజాన్ సేల్ సమయంలో దీన్ని కొనుగోలు చేయచ్చు.

iQOO Z10 5G Features

ఐకూ కొత్త మోడల్, iQOO Z10 5G స్మార్ట్‌ఫోన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పెద్ద 6.77-అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే ఉంది. ఈ డిస్‌ప్లే 5000 నిట్‌ల గరిష్ట ప్రకాశంతో వస్తుంది. ఇది ప్రకాశవంతమైన సూర్యకాంతిలో కూడా చాలా స్పష్టమైన వీక్షణను అందిస్తుంది. కెమెరా ప్రియులకు, ఇందులో 50MP ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ప్రధాన కెమెరా, 2MP డెప్త్ సెన్సార్‌ ఉన్నాయి. వెనుక, ముందు కెమెరాలు 4K వీడియో రికార్డింగ్‌‌కి సపోర్ట్ ఇస్తాయి, ఇది వీడియోగ్రఫీకి గొప్ప ఎంపికగా మారుతుంది. సెల్ఫీల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది.

ఈ ఐకూ Z10 5జీ ఫోన్ వేగవంతమైన, సున్నితమైన పనితీరు కోసం శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 3 మొబైల్ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రాసెసర్‌తో వస్తుంది. అదనంగా, ఇది 8జీబీ, 12జీబీ ర్యామ్ ఎంపికలలో లభిస్తుంది, ఇది మల్టీ టాస్కింగ్‌ను నిర్వహించడం సులభం చేస్తుంది. బ్యాటరీ విభాగంలో, ఈ ఫోన్ భారీ 7300 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది దీర్ఘకాలిక బ్యాకప్‌ను అందించడంలో సహాయపడుతుంది. దీనితో పాటు 90W ఫ్లాష్‌ఛార్జ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది తక్కువ సమయంలో ఫోన్‌ను పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తుంది. ఇది కేవలం 33 నిమిషాల్లో 1శాతం నుండి 50శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయగలదని కంపెనీ తెలిపింది.

ఈ ఐకూ Z10 5జీ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా Funtouch OS 15పై పనిచేస్తుంది. 8జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్, 8జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్‌తో సహా వివిధ మోడళ్లలో లభిస్తుంది. అమెజాన్‌లో దీని ప్రారంభ ధర 8జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ మోడల్‌కు రూ.20,998. 8జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ మోడల్‌కు రూ.22,998.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick