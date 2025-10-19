iQOO Neo 11: ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లతో ఐకూ నియో 11.. త్వరలోనే ఇండియాకి..!
iQOO Neo 11: ఐకూ తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ నియో11ను విడుదల చేయనుంది. తాజాగా బ్రాండ్ అధికారికంగా దాని డిజైన్ను వెల్లడించింది, ఈ ఫోన్ లుక్స్, ఫీచర్లు రెండింటిలోనూ చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
iQOO Neo 11: ఐకూ తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ నియో11ను విడుదల చేయనుంది. తాజాగా బ్రాండ్ అధికారికంగా దాని డిజైన్ను వెల్లడించింది, ఈ ఫోన్ లుక్స్, ఫీచర్లు రెండింటిలోనూ చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఐకూ నియో సిరీస్ ఎల్లప్పుడూ దాని శక్తివంతమైన పర్ఫామెన్స్, బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఫ్లాగ్షిప్ అనుభవానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈసారి కూడా కంపెనీ పెద్ద బ్లాస్ట్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది.
ఐకూ నియో11 వెనుక ప్యానెల్ ఒక ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో కనిపిస్తోంది. ఇది iQOO 15లా వెనుక ప్యానెల్ కలర్ ఛేంజ్ అవుతుంది, కానీ పూర్తి కాపీ కాదు. ఫోన్ మెటల్ ఫ్రేమ్తో వస్తోంది.. ఈ ఫ్రేమ్ స్మార్ట్ఫోన్కి ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది. కంపెనీ ఒక చిన్న వీడియోను కూడా షేర్ చేసింది, దీనిలో దాని డిజైన్ను వివిధ యాంగిల్స్ నుండి చూడచ్చు.
ఈసారి, iQOO నియో11 మరింత దృఢంగా మార్కెట్లోకి వస్తోంది. ఫోన్లో IP68, IP69 రేటింగ్ కూడా ఉంది. అంటే వాటర్, డస్ట్ ప్రూఫ్గా ఉంటుంది. ఈ రేటింగ్ సాధారణంగా ఖరీదైన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లలో కనిపిస్తుంది, కానీ ఐకూ దీనిని దాని నియో సిరీస్కు తీసుకువస్తోంది.
లీకైన నివేదికల ప్రకారం.. ఐకూ నియో 11లో 2K రిజల్యూషన్తో 6.8-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇందులో అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా ఉంటుంది, ఇది వేగవంతమైన, మరింత ఖచ్చితమైన భద్రతను అందిస్తుంది. ఫోన్లో 7,000 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది, దీనిని 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో ఛార్జ్ చేయచ్చు. అంటే ఫోన్ను కొన్ని నిమిషాల్లో పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయచ్చు.
ఐకూ నియో 11 మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 లేదా స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్తో వస్తుందని కూడా వెల్లడైంది. గత ట్రెండ్ల ఆధారంగా, నియో11 స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది, అయితే నియో 11 ప్రోలో డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ ఉంటుంది. ఇది గేమింగ్, భారీ మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం ఫోన్ను చాలా వేగవంతం చేస్తుంది.
ఐకూ నియో 11 ఈ నెలలో లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. కంపెనీ త్వరలో దాని లాంచ్ తేదీని కూడా ప్రకటిస్తుంది. ప్రత్యేకమైన డిజైన్, శక్తివంతమైన హార్డ్వేర్, ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీతో ఈ ఫోన్ ఫ్లాగ్షిప్ సెగ్మెంట్లో అడుగుపెడుతుంది.