iQOO Neo 11 Launched: వివో సబ్-బ్రాండ్ iQOO తన నియో సిరీస్లో తాజాగా జోడించిన iQOO నియో 11 ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ ఫ్లాగ్షిప్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 7,500mAh బ్యాటరీ, 2K రిజల్యూషన్, 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.82-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. iQOO నియో 11 చైనాలో నాలుగు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP68, IP69 రేటింగ్లను కలిగి ఉంది.
ఐకూ నియో 11ధర
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ కోసం iQOO నియో 11 CNY 2,599 (సుమారు రూ.32,500) నుండి ప్రారంభమవుతుంది.iQOO నియో 11 ప్రస్తుతం చైనాలో కంపెనీ వెబ్సైట్లో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది . నాలుగు రంగులలో వస్తుంది: ఫేసింగ్ ది విండ్, గ్లోయింగ్ వైట్, పిక్సెల్ ఆరెంజ్ మరియు షాడో బ్లాక్. ఇతర వేరియంట్ల ధరలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
12GB + 512GB: CNY 2,999 (సుమారు రూ. 38,500)
16GB + 256GB: CNY 2,899 (సుమారు రూ. 36,000)
16GB + 512GB: CNY 3,299 (సుమారు రూ. 41,000)
16GB + 1TB: CNY 3,799 (సుమారు రూ. 47,000)
ఐకూ నియో 11 స్పెసిఫికేషన్లు
ఫీచర్లు డ్యూయల్-సిమ్ (నానో+నానో) iQOO నియో 11 ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OriginOS 6 పై నడుస్తుంది. 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 510ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీతో 6.82-అంగుళాల 2K (1,440x3,168 పిక్సెల్స్) LTPO AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లే 2,592Hz PWM డిమ్మింగ్, 3,200Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 25.4ms టచ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ను అందిస్తుంది. హుడ్ కింద, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్ 16GB వరకు LPDDR5x RAM, 1TB వరకు UFS 4.1 స్టోరేజ్తో జత చేయబడింది. AnTuTu బెంచ్మార్క్ పరీక్షలో ఈ ఫోన్ 3.54 మిలియన్ పాయింట్లకు పైగా స్కోర్ చేసిందని పేర్కొన్నారు.
ఫోటో, వీడియో రికార్డింగ్ కోసం, iQOO నియో 11 డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది, ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ 1/1.56-అంగుళాల ప్రధాన కెమెరా (f/1.88) OIS, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా (f/2.2) ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో చాట్ల కోసం, 16-మెగాపిక్సెల్ ముందు కెమెరా (f/2.45) ఉంది. హ్యాండ్సెట్లో థర్మల్ నిర్వహణ కోసం 8K వేపర్ చాంబర్ ఉంది. iQOO నియో 11లోని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, NFC, GNSS, QZSS, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఇది ప్రామాణీకరణ కోసం అల్ట్రాసోనిక్ 3D ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది