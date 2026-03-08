iQOO 15R భారీ ఆఫర్.. ఏకంగా 13 వేల డిస్కౌంట్తో అమెజాన్లో అరాచకం.. స్టాక్ అయిపోయేలోపే లుక్కేయండి
iQOO 15R Price Drop: ప్రస్తుతం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో iQOO బ్రాండ్ సృష్టిస్తున్న సెన్సేషన్ అంతా ఇంతా కాదు. ముఖ్యంగా పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో రాజీ పడని కుర్రాళ్లకి ఈ ఫోన్లు అంటే ఒక రేంజ్ క్రేజ్ ఉంటుంది.
iQOO 15R Price Drop: ప్రస్తుతం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో iQOO బ్రాండ్ సృష్టిస్తున్న సెన్సేషన్ అంతా ఇంతా కాదు. ముఖ్యంగా పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో రాజీ పడని కుర్రాళ్లకి ఈ ఫోన్లు అంటే ఒక రేంజ్ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు తాజాగా iQOO 15R మోడల్పై అమెజాన్ అదిరిపోయే డీల్ను అనౌన్స్ చేసింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న వారికి ఇది నిజంగా అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి. ఏకంగా 13,000 రూపాయల భారీ డిస్కౌంట్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అందుబాటులోకి రావడం ఇప్పుడు టెక్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది. బడ్జెట్లో ఫ్లాగ్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకునే వారికి ఇదొక గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ విషయానికి వస్తే అసలు మామూలుగా లేవు. గేమింగ్ అంటే పిచ్చి ఉన్న వాళ్లకి, మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేవాళ్లకి ఈ ఫోన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఇందులో ఉన్న లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ స్పీడ్ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే. హెవీ గ్రాఫిక్స్ ఉన్న గేమ్స్ ఆడినా, గంటల తరబడి సోషల్ మీడియాలో స్క్రోలింగ్ చేసినా ఎక్కడా లాగ్ అనే మాటే వినిపించదు. అందుకే ఈ జనరేషన్ యువత ఈ ఫోన్ పట్ల ఇంతలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అమెజాన్ ఇస్తున్న ఈ భారీ తగ్గింపు వల్ల, మిడ్ రేంజ్ ఫోన్ ధరకే ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్న ఈ మొబైల్ను సొంతం చేసుకునే అవకాశం లభించింది.
కెమెరా మరియు డిస్ప్లే గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేయడం, ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఇష్టం ఉన్న వారికి ఈ ఫోన్ కెమెరా క్వాలిటీ ఒక వరం లాంటిది. లో-లైట్లో కూడా అదిరిపోయే క్లారిటీతో ఫోటోలు రావడం దీని ప్రత్యేకత. అలాగే దీని డిస్ప్లే క్వాలిటీ సినిమా చూస్తున్న ఫీలింగ్ను ఇస్తుంది. వైబ్రెంట్ కలర్స్, స్మూత్ రిఫ్రెష్ రేట్తో వీడియోలు చూస్తుంటే ఆ కిక్కే వేరుగా ఉంటుంది. బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా చాలా బాగుండటంతో పాటు, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ వల్ల నిమిషాల్లోనే ఫోన్ ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది. కాలేజీ స్టూడెంట్స్ నుండి ఆఫీస్ గోయర్స్ వరకు అందరికీ ఇది బాగా సెట్ అవుతుంది.
ప్రస్తుతం అమెజాన్లో నడుస్తున్న ఈ లిమిటెడ్ టైమ్ డీల్ ఎంతవరకు ఉంటుందో చెప్పలేం. ఎందుకంటే ఆఫర్ చూసి జనాలు ఎగబడి కొంటున్నారు, దీనివల్ల స్టాక్ చాలా వేగంగా అయిపోయే అవకాశం ఉంది. బ్యాంక్ ఆఫర్స్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ వంటివి అన్నీ కలుపుకుంటే ఈ 13,000 రూపాయల డిస్కౌంట్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి కొత్త ఫోన్ కొనాలి అని ప్లాన్ చేస్తున్న వారు ఆలోచించి టైమ్ వేస్ట్ చేయకుండా వెంటనే ఒక లుక్కేయడం మంచిది. ఇలాంటి డీల్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రావు, అందుకే ఈ మొమెంట్ మిస్ చేసుకోకుండా డీల్ లాక్ చేసేయండి.
మొత్తానికి iQOO 15R ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్మార్ట్ఫోన్ అని నిరూపించుకుంది. పవర్-ప్యాక్డ్ పర్ఫార్మెన్స్, స్టైలిష్ లుక్, మరియు సూపర్ ఫాస్ట్ టెక్నాలజీ అన్నీ కలిపి ఒకే ప్యాకేజీలో వస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు బడ్జెట్ ఇష్యూ వల్ల వెనకడుగు వేసిన వారు ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్ను వాడుకుని తమ డ్రీమ్ ఫోన్ను తక్కువ ధరకే ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు. టెక్నాలజీతో అప్డేటెడ్గా ఉండాలనుకునే ఈ తరం కుర్రాళ్లకి iQOO 15R కచ్చితంగా ఒక క్రేజీ అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. ఆలస్యం చేయకుండా అమెజాన్ వెబ్సైట్ లేదా యాప్లో ఈ డీల్ను ఇప్పుడే చెక్ చేయండి.