iQOO 15R 5G: ఐకూ 15R 5G.. ధర.. ఫీచర్ల వివరాలు తెలిసిపోయాయ్..!
iQOO 15R 5G: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ ఐకూ (iQOO) త్వరలో భారతదేశంలో తన సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ఐకూ 15R 5Gని విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఫిబ్రవరి 24న లాంచ్ కానున్న ఈ ఫోన్ ధరలు, కీలక ఫీచర్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 ప్రాసెసర్తో రానున్న ఈ మొబైల్ గేమింగ్ ప్రియులను, టెక్ ప్రియులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది.
లీక్ అయిన ధరల వివరాల ప్రకారం, ఐకూ 15R 5G మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉండవచ్చు. 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 45,999గా ఉండగా, 12GB + 256GB వేరియంట్ రూ. 47,999 మరియు టాప్ ఎండ్ 12GB + 512GB వేరియంట్ రూ. 52,999గా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ధరలు ఆఫర్ల కంటే ముందే నిర్ణయించినవి కావడంతో, లాంచ్ సమయంలో బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లతో మరింత తక్కువకు లభించవచ్చు.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా పని చేసే OriginOS 6పై నడుస్తుంది. వినియోగదారులకు భరోసా ఇస్తూ కంపెనీ దీనికి నాలుగు సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ మరియు ఆరు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అందించనుంది. ఈ ఫోన్లో 1.5K రిజల్యూషన్ కలిగిన AMOLED డిస్ప్లే ఉంటుంది, ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 5000 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంటుంది.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఈ ఫోన్ ప్రధాన హైలైట్లలో ఒకటి. ఇందులో 7,600 mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు, ఇది 100W ఫ్లాష్ఛార్జ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీనివల్ల ఫోన్ చాలా వేగంగా ఛార్జ్ కావడమే కాకుండా ఎక్కువ సమయం బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇస్తుంది. కెమెరా పరంగా చూస్తే, వెనుకవైపు 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT కెమెరాను అమర్చారు, ఇది అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
భద్రత కోసం అల్ట్రాసోనిక్ 3D ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ను ఈ ఫోన్లో చేర్చారు. ఐకూ 15R 5G ట్రయంఫ్ సిల్వర్ మరియు డార్క్ నైట్ అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభ్యం కానుంది. ప్రీమియం ఫీచర్లు మరియు శక్తివంతమైన పర్ఫార్మెన్స్తో వస్తున్న ఈ ఫోన్ మార్కెట్లో వన్ ప్లస్ మరియు శాంసంగ్ వంటి బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.