iQOO 15: కొత్త స్మార్ట్ఫోన్పై ఎవరూ ఊహించని భారీ డిస్కౌంట్.. ఎప్పుడూ చూసి ఉండరు..!
iQOO 15: iQOO ఇటీవల తన కొత్త iQOO 15 ను విడుదల చేసింది, ఇది ఈరోజు, డిసెంబర్ 1 న అమ్మకానికి వచ్చింది. ఈ హ్యాండ్సెట్ మొదట అక్టోబర్లో చైనాలో ప్రారంభించబడింది. ఆ తర్వాత కంపెనీ నవంబర్ 26 న భారతదేశంలో ఈ పరికరాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పరికరం క్వాల్కమ్ ఫ్లాగ్షిప్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ను కలిగి ఉంది, ఇది iQOO అత్యంత శక్తివంతమైన 5G ఫోన్గా నిలిచింది.
ఈ ఫోన్ 16GB వరకు RAMని కూడా అందిస్తుంది. ఇంకా, iQOO 15 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతుతో 6.85-అంగుళాల Samsung M14 AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 100W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్, పెద్ద 7,000mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంది. ఫోన్ అమ్మకంతో ప్రత్యేక తగ్గింపులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.
ధర గురించి మాట్లాడుకుంటే, iQOO 15 భారతదేశంలో 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.72,999. 16GB + 512GB RAM, స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.79,999. ఈ ఫోన్ రెండు రంగులలో లభిస్తుంది: ఆల్ఫా (బ్లాక్) లెజెండ్ (వైట్). ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు ఈరోజు అమెజాన్, iQOO ఇ-స్టోర్, వివో ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్లలో ప్రారంభమయ్యాయి.
ఇది మాత్రమే కాదు, ఈ ఫోన్పై కంపెనీ ముందస్తు లాంచ్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది, ఇక్కడ iQOO 15 కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లు Axis, HDFC చ ICICI బ్యాంక్ నుండి రూ.7,000 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను పొందవచ్చు. దీని వలన 12GB + 256GB, 16GB + 512GB వేరియంట్ల ధరలు రూ.64,999, రూ.71,999కి తగ్గుతాయి. కంపెనీ ఫోన్పై ప్రత్యేక ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను కూడా అందిస్తోంది. అయితే, పాత స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్, కండిషన్ను బట్టి, అలాగే మీ ప్రాంతంలో ఆఫర్ లభ్యతను బట్టి ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ మారవచ్చు. బ్రాండ్-అర్హత కలిగిన కస్టమర్లను ఎంచుకోవడానికి కంపెనీ అదనంగా రూ.1,000 డిస్కౌంట్ కూపన్ను కూడా అందిస్తోంది.