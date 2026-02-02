iQOO 15 Ultra: గేమింగ్ ప్రపంచంలో సంచలనం.. ఐకూ కొత్త ఫోన్ వచ్చేస్తోంది..!
iQOO 15 Ultra: ఐకూ 15 అల్ట్రాను ప్రయోగించేందుకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఫిబ్రవరి 4న చైనాలో అట్టహాసంగా లాంచ్ కానున్న ఈ ఫోన్, ఐకూ బ్రాండ్ చరిత్రలోనే తొలి 'అల్ట్రా' మోడల్ కావడం విశేషం. కేవలం పెర్ఫార్మెన్స్ మాత్రమే కాకుండా, డిస్ప్లే టెక్నాలజీలో కూడా రాజీలేని ఫీచర్లను జోడిస్తూ పవర్ యూజర్లు, మొబైల్ గేమర్లే లక్ష్యంగా కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను తీర్చిదిద్దింది. విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతూ, కళ్లు చెదిరే బ్రైట్నెస్ లెవల్స్తో ఈ డివైస్ టెక్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెడుతోంది.
ఈ ఫోన్లో ప్రధాన ఆకర్షణ శామ్సంగ్ ఎవెరెస్ట్ 2K OLED ప్యానల్. అత్యాధునిక M14 ల్యూమినిసెంట్ మెటీరియల్తో తయారైన ఈ డిస్ప్లే ఏకంగా 8,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తూ రికార్డు సృష్టిస్తోంది. 508ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీతో అత్యంత స్పష్టమైన విజువల్స్ ఇవ్వడమే కాకుండా, అవుట్డోర్లో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా 2,600 నిట్స్ గ్లోబల్ బ్రైట్నెస్తో అద్భుతమైన స్పష్టతను ఇస్తుంది. 144Hz 8T LTPO సాంకేతికత వల్ల కంటెంట్కు అనుగుణంగా రిఫ్రెష్ రేట్ మారుతూ బ్యాటరీ వినియోగాన్ని 44 శాతం వరకు తగ్గిస్తుంది. ఇది గేమర్లకు సుదీర్ఘ కాలం పాటు అంతరాయం లేని వినోదాన్ని అందిస్తుంది.
గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ఇందులో ప్రత్యేకంగా 'Honor of Kings' వంటి భారీ గేమ్స్లో 144fps అల్ట్రా హెచ్డీ గ్రాఫిక్స్ సపోర్ట్ చేసే సదుపాయం ఉంది. స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో పాటు కంపెనీ సొంత iQOO Q3 గేమింగ్ చిప్ దీనికి అదనపు బలాన్ని ఇస్తాయి. అన్టుటు బెంచ్మార్క్లో 4.5 మిలియన్లకు పైగా స్కోర్ సాధించడం ద్వారా ఈ ఫోన్ ఎంత శక్తివంతమైనదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. గేమింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి 600Hz శాంప్లింగ్ రేట్ కలిగిన షోల్డర్ ట్రిగర్లు, డ్యూయల్ సిమెట్రికల్ స్పీకర్లు మరియు ఫోన్ వేడెక్కకుండా యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను జోడించారు.
విజువల్స్తో పాటు వినియోగదారుల కంటి ఆరోగ్యంపై కూడా ఐకూ దృష్టి సారించింది. ఇందులో ఉన్న 2160Hz PWM డిమ్మింగ్, సాఫ్ట్వేర్ ఆధారిత ఐ కేర్ మోడ్స్ కళ్లపై ఒత్తిడి పడకుండా కాపాడతాయి. ముఖ్యంగా మోషన్ సిక్నెస్ విజువల్ ఎయిడ్, యాంటీ-ఫటిగ్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఏఐ స్లీప్ మోడ్ వంటి ఫీచర్లు రాత్రి వేళల్లో ఫోన్ వాడే వారికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ , 118 శాతం DCI-P3 కలర్ గ్యామట్ కవరేజ్తో సినిమాటిక్ అనుభూతిని ఈ డిస్ప్లే సొంతం చేసుకుంది.
భారీ బ్యాటరీ లైఫ్ కావాలనుకునే వారికి, అత్యున్నత స్థాయి గేమింగ్ ఆశించే వారికి iQOO 15 Ultra ఒక తిరుగులేని ఎంపిక కానుంది. అయితే, సాధారణ వినియోగదారుల కోసం కంపెనీ ఇతర ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్స్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, అల్ట్రా మోడల్ మాత్రం టెక్నాలజీ ప్రియులకు విందు కానుంది. ఫిబ్రవరి 4న జరిగే అధికారిక లాంచ్ తర్వాత దీని ధర, భారత్ సహా ఇతర దేశాల్లో ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుందనే పూర్తి వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.