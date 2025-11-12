  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

iQOO 15: ఆటగాళ్ల కోసం.. ఐకూ 15.. గేమింగ్ కోసం పర్ఫెక్ట్..!

iQOO 15: ఆటగాళ్ల కోసం.. ఐకూ 15.. గేమింగ్ కోసం పర్ఫెక్ట్..!
x

iQOO 15: ఆటగాళ్ల కోసం.. ఐకూ 15.. గేమింగ్ కోసం పర్ఫెక్ట్..!

Highlights

ఐకూ తన తదుపరి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ iQOO 15 ను నవంబర్ 26 న భారతదేశంలో విడుదల చేయనుంది. లాంచ్‌కు ముందు, కంపెనీ ఈ ఫోన్ ఫీచర్లు, కీలక వివరాలను వెల్లడించింది.

iQOO 15: ఐకూ తన తదుపరి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ iQOO 15 ను నవంబర్ 26 న భారతదేశంలో విడుదల చేయనుంది. లాంచ్‌కు ముందు, కంపెనీ ఈ ఫోన్ ఫీచర్లు, కీలక వివరాలను వెల్లడించింది. ఇటీవలి నివేదిక ఫోన్ భారతదేశ ధరను కూడా వెల్లడించింది. ఈ రాబోయే హ్యాండ్‌సెట్ 7,000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో వస్తుంది. ఫోన్ ఏడు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా నవీకరణలను అందుకుంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఫోన్ ధర, ఫీచర్లు గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

ఐకూ 15 ప్రైస్

iQOO 15 భారతదేశంలో లాంచ్ ఆఫర్‌లతో సహా సుమారు రూ.60,000 ధర ఉంటుందని అంచనా. ఫోన్ వాస్తవానికి ఈ శ్రేణిలో లాంచ్ అయితే, ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 SoCతో కూడిన మొదటి సరసమైన స్మార్ట్‌ఫోన్ అవుతుంది. అయితే, లాంచ్ ఆఫర్‌లు లేకుండా, దాని బేస్ ధర రూ.60,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ 16జీబీ ర్యామ్, 512జీబీ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లో మాత్రమే రావచ్చు.

ప్రారంభానికి ముందు, ఆసక్తిగల కస్టమర్ల కోసం ఐకూ లిమిటెడ్-కాల ప్రియారిటీ పాస్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. కొనుగోలుదారులు రూ.1,000 తిరిగి చెల్లించదగిన మొత్తాన్ని చెల్లించడం ద్వారా ఫోన్‌ను ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందచ్చు. ప్రియారిటీ పాస్‌ను కొనుగోలు చేసే వారికి 12 నెలల పొడిగించిన వారంటీతో పాటు ఉచిత iQOO TWS 1e ఇయర్‌బడ్‌లు లభిస్తాయి. ఈ పాస్ నవంబర్ 20 నుండి మొదట వచ్చిన వారికి ముందుగా అందించబడే ప్రాతిపదికన అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఐకూ 15 స్పెసిఫికేషన్లు

iQOO 15 అనేది స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తినిచ్చే కంపెనీ మొట్టమొదటి ఫోన్. ఇది శాంసంగ్ 2K M14 OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇది పదునైన, శక్తివంతమైన దృశ్య అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. స్మార్ట్‌ఫోన్ OriginOS అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్‌లో నడుస్తుంది. ఐదు సంవత్సరాల OS అప్‌డేట్‌లు, ఏడు సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్‌లను అందుకుంటుందని నిర్ధారించబడింది.

ఫోన్ వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ మద్దతుతో పెద్ద 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది, ఇది అద్భుతమైన బ్యాటరీ జీవితాన్ని అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గేమర్స్ కోసం, iQOO దాని ఇన్-హౌస్ గేమ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అసిస్టెంట్, మెరుగైన పనితీరు, స్థిరత్వం కోసం అతిపెద్ద సింగిల్-లేయర్ కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంది. కెమెరాల గురించి మాట్లాడుకుంటే, iQOO 15 వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ 50-మెగాపిక్సెల్ సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఫ్లాగ్‌షిప్-గ్రేడ్ ఫోటోగ్రఫీని వాగ్దానం చేస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick