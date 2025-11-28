iQOO 15: 100W ఛార్జింగ్, 32MP సెల్ఫీ కెమెరాతో ఐకూ 15 స్మార్ట్ఫోన్..!
iQOO 15 భారతదేశానికి వచ్చింది. ఇది iQOO క్క తాజా ఫ్లాగ్షిప్ హ్యాండ్సెట్. ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ ఫ్లాగ్షిప్ 3nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది.
iQOO 15 భారతదేశానికి వచ్చింది. ఇది iQOO క్క తాజా ఫ్లాగ్షిప్ హ్యాండ్సెట్. ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ ఫ్లాగ్షిప్ 3nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 100W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 7,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. ఇది 2K రిజల్యూషన్తో 6.85-అంగుళాల డిస్ప్లే, 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో అమెజాన్ ద్వారా రెండు కలర్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది భద్రత కోసం 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంది.
భారతదేశంలో iQOO 15 ధర 12GB RAM + 256GB నిల్వతో బేస్ వేరియంట్ కోసం రూ.72,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 16GB RAM + 512GB నిల్వతో టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ వేరియంట్ రూ.79,999 కు లభిస్తుంది. అయితే, లాంచ్ ఆఫర్లో భాగంగా, కంపెనీ రూ.7,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది, దీని వలన రెండు వేరియంట్ల ప్రభావవంతమైన ధర వరుసగా రూ.64,999,రూ71,999కి చేరుకుంది.కొత్త హ్యాండ్సెట్ డిసెంబర్ 1న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అమెజాన్లో అందరు వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రియారిటీ పాస్ వినియోగదారులు డిసెంబర్ 27న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు దీన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. iQOO 15 లెజెండ్, ఆల్ఫా బ్లాక్ రంగులలో లభిస్తుంది.
iQOO 15 ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా OriginOS 6తో వస్తుంది. కంపెనీ ఐదు ఆండ్రాయిడ్ అప్గ్రేడ్లు, ఫోన్కు ఏడు సంవత్సరాల భద్రతా నవీకరణలను వాగ్దానం చేస్తుంది. ఫోన్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2K రిజల్యూషన్, 508 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 6,000 నిట్స్ లోకల్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.85-అంగుళాల Samsung M14 8T LTPO AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 1Hz ఆల్వేస్-ఆన్ డిస్ప్లే ఫీచర్ను కూడా కలిగి ఉంది. డిస్ప్లేలో యాంటీ-రిఫ్లెక్టివ్ ఫిల్మ్, వెట్ ఫింగర్ కంట్రోల్ కూడా ఉన్నాయి, ఇవి కాల్స్ చేయడానికి, ఫోటోలు క్లిక్ చేయడానికి, వీడియోలను షూట్ చేయడానికి, తడి లేదా చెమటతో ఉన్న చేతులతో గేమ్లు ఆడటానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయి. ఇది ట్రిపుల్ యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్లను కూడా ఉంది.
ఈ ఫోన్ క్వాల్కామ్ యొక్క 3nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది అడ్రినో GPUతో జత చేయబడిం. 16GB వరకు LPDDR5x RAM, 512GB వరకు UFS4.1 నిల్వను కలిగి ఉంది. AnTuTu బెంచ్మార్క్లో ఫోన్ 4.18 మిలియన్ పాయింట్లకు పైగా స్కోర్ చేసిందని కంపెనీ పేర్కొంది. GPU పనితీరు 23శాతం, రే-ట్రేసింగ్ 25శాతం, సింగిల్-కోర్ పనితీరు 20శాతం, మల్టీ-కోర్ పనితీరు 17శాతం మెరుగుపడింది.
iQOO 15 ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇది 1/1.56-అంగుళాల సెన్సార్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50MP సోనీ IMX921 ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. అదనంగా, 50MP సోనీ IMX882 టెలిఫోటో పెరిస్కోప్ కెమెరా ఉంది, ఇది 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో 1/1.95-అంగుళాల సెన్సార్, 3.7x "లాస్లెస్ జూమ్", 10x డిజిటల్ జూమ్ ఎంపికలను ఉపయోగిస్తుంది. మూడవ కెమెరా 1/2.76-అంగుళాల సెన్సార్తో 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా. ముందు భాగంలో, 90-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, 60fps వరకు 4K వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్తో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. కెమెరాలో AI విజువల్ మరియు రిఫ్లెక్షన్ ఎరేస్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి, ఇవి స్టాండర్డ్, పోర్ట్రెయిట్, ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్లలో పనిచేస్తాయి.