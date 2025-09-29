iQOO 15: ఐకూ అరాచకం.. కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ వచ్చేస్తోంది.. లాంచ్ అయితే మామూలుగా ఉండదుగా..!
ప్రపంచ మొబైల్ మార్కెట్లో లాంచ్ కాకముందే పెద్ద సంచలనం సృష్టించిన iQOO 15 స్మార్ట్ఫోన్ గురించి ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం వెల్లడైంది.
iQOO 15: ప్రపంచ మొబైల్ మార్కెట్లో లాంచ్ కాకముందే పెద్ద సంచలనం సృష్టించిన iQOO 15 స్మార్ట్ఫోన్ గురించి ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం వెల్లడైంది. మొబైల్ ప్రియులలో ఎంతో ఉత్సుకత సృష్టించిన ఈ కొత్త iQOO 15 స్మార్ట్ఫోన్ అక్టోబర్లో చైనాలో విడుదలైందనే వార్త. ఇప్పుడు, ఈ ఫోన్ భారతదేశానికి ఎప్పుడు వస్తుందనే ఉత్సుకతకు సమాధానం లభించింది. ఈ ఫోన్ ఖచ్చితమైన వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
అక్టోబర్లో చైనాలో iQOO 15ను విడుదల చేయడానికి ఐకూ కంపెనీ ముందుగా సన్నాహాలు చేస్తోంది. అయితే, భారతీయ వినియోగదారులకు శుభవార్త ఏమిటంటే ఈ iQOO 15 స్మార్ట్ఫోన్ నవంబర్ లేదా డిసెంబర్లో భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. అదనంగా, డెబియన్ రాయ్ కొన్ని ప్రత్యక్ష చిత్రాలను పంచుకున్నారనే వాస్తవం ఉత్సుకతను కలిగించింది.
ఇంటర్నెట్లోని సమాచారం ప్రకారం, iQOO 15 దాని ప్రీమియం డిజైన్తో దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో "స్క్విర్కిల్" ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ పాలరాయి లాంటి బ్యాక్ డిజైన్, 'లింగ్యున్'తో సహా రెండు కొత్త ఆకర్షణీయమైన రంగులలో వస్తుందని కంపెనీ ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. ఇది అల్ట్రా-సన్నని బెజెల్స్తో ఫ్లాట్ డిస్ప్లే, ముందు కెమెరా కోసం మధ్యలో హోల్-పంచ్ స్లాట్తో కూడా వస్తుంది.ఈ ఫోన్ కోసం ప్రీ-బుకింగ్లు ఇప్పటికే చైనాలో ప్రారంభమయ్యాయి. iQOO 15 మొబైల్ ప్రియులలో చాలా అంచనాలను సృష్టించింది. ప్రముఖ టిప్స్టర్ సంజు చౌదరి ఈ గేమింగ్ ఫోన్కు సంబంధించి అనేక ముఖ్యమైన లక్షణాలను ఇప్పటికే వెల్లడించారు. వాటిని కూడా ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో త్వరలో విడుదల కానున్న స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్లో "గేమింగ్ చిప్" కూడా ఉంటుంది. 6.8-అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్ప్లే 2K రిజల్యూషన్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఈ బ్యాటరీ100W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ 50-మెగాపిక్సెల్ సెటప్ (ప్రైమరీ, అల్ట్రావైడ్, టెలిఫోటో లెన్సులు), 100x డిజిటల్ జూమ్ సామర్థ్యం గల టెలిఫోటో సెన్సార్తో ఉంటుంది.
iQOO 15 LPDDR5X RAM+ UFS 4.1 స్టోరేజ్తో వస్తుంది, ఇది గేమింగ్ ఔత్సాహికులకు అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. భారతదేశంలో లాంచ్ అయ్యే ఖచ్చితమైన తేదీ కోసం మనం మరికొన్ని రోజులు వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు, అయితే ఇది భారతీయ మార్కెట్లో కూడా కొత్త అలలను సృష్టించడం ఖాయం. మీరు కూడా ఈ కొత్త iQOO ఫోన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా?.