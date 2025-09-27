iQOO 15: ఐకూ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. 2K డిస్ప్లేతో వస్తోంది.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?
iQOO 15: iQOO 15 అక్టోబర్లో చైనాలో లాంచ్ అవుతుంది, ఇది ప్రస్తుత iQOO 13 మోడల్ను విజయవంతం చేస్తుంది. కంపెనీ ఇప్పటికే డిజైన్ను టీజ్ చేసింది. దాని చిప్సెట్, డిస్ప్లే స్పెసిఫికేషన్లతో సహా ఫోన్ కొన్ని వివరాలను ధృవీకరించింది. హ్యాండ్సెట్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. 2K శాంసంగ్ 'ఎవరెస్ట్' డిస్ప్లే ఉంటుంది. స్మార్ట్ఫోన్ లైవ్ చిత్రాలు ఇప్పుడు లీక్ అయ్యాయి, దాని కెమెరా సెన్సార్, IP రేటింగ్, హీట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రండి, దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఇంటర్నెట్లోని సమాచారం ప్రకారం.. iQOO 15 లైవ్ చిత్రాలను లీక్ చేసింది. ఇది వైట్ కలర్లో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది, వెనుక ప్యానెల్ ఎగువ-ఎడమ వైపున 'స్క్విర్కిల్' కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఫోన్ ఫ్లాట్ డిస్ప్లే బెజెల్స్తో చాలా సన్నగా, ఏకరీతిగా కనిపిస్తుంది. ఎగువ మధ్యలో హోల్-పంచ్ స్లాట్ ఉంటుంది, ఇది ముందు కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. చైనాలో అక్టోబర్లో ప్రారంభించిన తర్వాత iQOO 15 భారతదేశంలో లాంచ్ నవంబర్ లేదా డిసెంబర్లో జరగవచ్చని భావిస్తున్నారు. భారతదేశంలో లాంచ్ ఖచ్చితమైన వివరాలు లాంచ్ తేదీకి దగ్గరగా అందుబాటులో ఉంటాయి.
iQOO 15 వెనుక భాగంలో మూడు 50-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్లను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, వీటిలో 5x ఆప్టికల్ జూమ్ మద్దతుతో టెలిఫోటో షూటర్ కూడా ఉంటుంది. భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉండచ్చు. ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP69 రేటింగ్ను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది USB 3.2 టైప్-C కనెక్టివిటీకి కూడా మద్దతు ఇవ్వచ్చు.
iQOO 15 100W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండవచ్చు. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. స్మార్ట్ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్, కొత్త Q3 గేమింగ్ చిప్తో వస్తుందని కంపెనీ ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. ఇందులో 6.85-అంగుళాల 2K 8T LTPO శాంసంగ్ 'ఎవరెస్ట్' డిస్ప్లే ఉంటుంది, ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6,000 నిట్స్ వరకు పీక్ లోకల్ బ్రైట్నెస్, 2,600 నిట్స్ ఫుల్-స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.