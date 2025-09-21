  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

iQOO 15: టెక్ మార్కెట్లోకి ఐకూ 15.. వెనుకు ప్యానెల్ అదిరింది.. ప్రీ-బుకింగ్‌లు స్టార్ట్..!

iQOO 15
x

iQOO 15: టెక్ మార్కెట్లోకి ఐకూ 15.. వెనుకు ప్యానెల్ అదిరింది.. ప్రీ-బుకింగ్‌లు స్టార్ట్..!

Highlights

iQOO 15: iQOO 15 వచ్చే నెలలో చైనాలో అధికారికంగా విడుదల కానుంది. దాని అరంగేట్రం ప్రారంభానికి ముందే, స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం ప్రీ-బుకింగ్‌లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి.

iQOO 15: iQOO 15 వచ్చే నెలలో చైనాలో అధికారికంగా విడుదల కానుంది. దాని అరంగేట్రం ప్రారంభానికి ముందే, స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం ప్రీ-బుకింగ్‌లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఇంకా, కంపెనీ తన రాబోయే హ్యాండ్‌సెట్ డిజైన్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఇది వెనుక భాగంలో పెద్ద వృత్తాకార కెమెరా ఐలాండ్ ఉంటుంది, అన్ని సెన్సార్‌లు ఉన్నాయి. కెమెరా రింగ్ మెరుగైన సౌందర్యం కోసం RGB లైట్లతో అలంకరించబడినట్లు కనిపిస్తుంది, ఇటీవల లీక్ అయిన రంగు మారుతున్న ప్యానెల్‌లో చేరింది.

Weibo పోస్ట్‌లో, చైనాకు చెందిన OEM iQOO 15 డిజైన్‌ను టీజ్ చేసింది. హ్యాండ్‌సెట్ కెమెరా డెకో వెనుక ప్యానెల్ ఎగువ-ఎగువ-ఎడమ మూలలో సమలేఖనం చేయబడింది. ఇది గాజు వెనుక కవర్‌పై తేలియాడే స్పేస్‌షిప్‌ను పోలి ఉండేలా రూపొందించారు. హ్యాండ్‌సెట్ ఫ్రేమ్ కుడి వైపు, ఉలి అంచుతో ఒకే బటన్‌ను కూడా మనం చూడవచ్చు. పెద్ద వృత్తాకార కెమెరా ద్వీపం RGB లైట్లతో చుట్టుముట్టబడి ఉంటుంది, ఇవి నిర్దిష్ట సమయాల్లో వెలిగిపోతాయి. మరిన్ని వివరాలు లాంచ్‌కు దగ్గరగా వస్తాయని మనం ఆశించచ్చు.

ఒక టిప్‌స్టర్ ప్రకారం, iQOO 15 కుడి-ఎడ్జ్ మెటల్ మిడిల్ ఫ్రేమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో దాచిన RGB లైట్లతో మందమైన కెమెరా ద్వీపం ఉంటుంది. అప్‌గ్రేడ్ చేసిన 50-మెగాపిక్సెల్ 3X పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా కారణంగా మందమైన కెమెరా ద్వీపం ఏర్పడిందని చెబుతారు. ఇది iQOO 15 రంగును మార్చే వెనుక ప్యానెల్‌ను కలిగి ఉంటుందని సూచించిన మునుపటి లీక్ ఆధారంగా ఉంది. వీక్షణ కోణాన్ని బట్టి ఇది బూడిద రంగు నుండి గులాబీ రంగులోకి మారుతుందని నివేదిస్తుంది.

ఇంతలో, మోడల్ నంబర్ V2505A ఉన్న హ్యాండ్‌సెట్ ఇటీవల బెంచ్‌మార్కింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో కనిపించింది. ఇది 12GB RAMతో ఆండ్రాయిడ్ 15ని నడుపుతున్న iQOO 15 అని నమ్ముతారు. గీక్‌బెంచ్ సింగిల్, మల్టీ-కోర్ పరీక్షలలో, రాబోయే హ్యాండ్‌సెట్ వరుసగా 2,360, 7,285 పాయింట్లను స్కోర్ చేసింది. ఆశ్చర్యకరంగా, ఈ సంఖ్యలు దాని ముందున్న iQOO 13 గీక్‌బెంచ్ స్కోర్‌ల కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి. iQOO 15 అక్టోబర్ రెండవ భాగంలో అధికారికంగా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రో లేదా అల్ట్రా వేరియంట్‌తో పాటు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick