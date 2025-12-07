  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Foldable iPhone: త్వరలోనే మార్కెట్లోకి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్.. ధర, ఫీచర్లపై షాకింగ్ వివరాలు!

Foldable iPhone
x

Foldable iPhone: త్వరలోనే మార్కెట్లోకి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్.. ధర, ఫీచర్లపై షాకింగ్ వివరాలు!

Highlights

Foldable iPhone: ఆపిల్ ఇటీవల తన కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది, దీని తర్వాత ఐఫోన్ 18 సిరీస్‌కు సంబంధించి అనేక నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి.

Foldable iPhone: ఆపిల్ ఇటీవల తన కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది, దీని తర్వాత ఐఫోన్ 18 సిరీస్‌కు సంబంధించి అనేక నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి. ఇంతలో, ఐఫోన్ ఫోల్డ్ గురించి చర్చలు కూడా తీవ్రమయ్యాయి. కంపెనీ వచ్చే ఏడాది ఐఫోన్ ఫోల్డ్‌ను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోందని చెబుతున్నారు. చైనా నుండి వచ్చిన ఒక నివేదిక ఐఫోన్ ఫోల్డ్ సిమ్ కార్డ్ స్లాట్‌ను పూర్తిగా తొలగించవచ్చని సూచిస్తుంది. అవును, ఈ పరికరం పూర్తి eSIM మద్దతుతో రావచ్చు.

ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా eSIMతో ప్రారంభించబడినందున ఈ నివేదిక ఖచ్చితమైనది కావచ్చు. ఆపిల్ దాని ఫోల్డబుల్ పరికరంతో కూడా అదే చేయగలదు. ఐఫోన్ ఫోల్డ్ సిమ్ కార్డ్ స్లాట్ లేకుండా రావచ్చని మరియు eSIMకి మాత్రమే మద్దతు ఇస్తుందని చైనీస్ టిప్‌స్టర్ ఇన్‌స్టంట్ డిజిటల్ వీబోలో నివేదించింది. ఇంకా, పరికరం యొక్క అనేక ఇతర లక్షణాలు కూడా వెల్లడయ్యాయి. వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

eSIM మద్దతు మాత్రమే కాదు, ఐఫోన్ ఫోల్డ్ గురించి ఇతర నివేదికలు కూడా వెలువడ్డాయి. ఆపిల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ కంపెనీ అతిపెద్ద హార్డ్‌వేర్ ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా చెప్పబడింది. ఈ ఫోన్ 5.5-అంగుళాల బయట డిస్‌ప్లే, 7.8-అంగుళాల ఫోల్డబుల్ ఇన్నర్ స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉండవచ్చని అనేక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

దీని గురించి అత్యంత ఉత్తేజకరమైన విషయం ఏమిటంటే, నేడు చాలా మడతపెట్టే ఫోన్‌లలో సాధారణంగా కనిపించే క్రీజ్‌ను తొలగించడానికి ఆపిల్ ఒక మార్గాన్ని కనుగొంది. నిజమైతే, ఇది తక్షణమే ఐఫోన్ ఫోల్డ్‌ను పోటీదారుల నుండి వేరు చేస్తుంది. అవును, ఎందుకంటే ఫోన్ స్క్రీన్‌పై కనిపించే క్రీజ్‌లు లేవు, కేవలం మృదువైన, పాచ్‌లు లేని డిస్‌ప్లే, దీనిని చాలా ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఐఫోన్ 18 సిరీస్‌తో పాటు ప్రారంభించవచ్చు.

ఆపిల్ ఫోల్డ్ TSMC కొత్త 2nm ప్రక్రియపై నిర్మించిన తదుపరి తరం A20 ప్రో చిప్‌ను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది ఇప్పటివరకు అత్యంత సమర్థవంతమైన, శక్తివంతమైన మొబైల్ ప్రాసెసర్‌లలో ఒకటిగా మారవచ్చు. ఫోన్‌లో సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ కూడా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇది బరువు లేదా బల్క్‌ను పెంచకుండా ఎక్కువ బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని అందించగల కొత్త సాంకేతికత.

ఇటీవలి నివేదికలు కూడా ఫోల్డ్ ఐఫోన్ రెండు ఐఫోన్ ఎయిర్‌లను కలిపి పేర్చినట్లుగా మందంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నాయి. ఇది అంత తేలికైనది కాదు, కానీ ఫోల్డబుల్ పరికరానికి ఇది ఇప్పటికీ చాలా కాంపాక్ట్ సైజుగా పరిగణించబడుతుంది. ఆపిల్ మొదటిసారిగా 24-మెగాపిక్సెల్ అండర్-డిస్ప్లే సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా అందించవచ్చు, ఇది నాణ్యతలో రాజీపడదు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick