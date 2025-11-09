iPhone Air: కొత్త సన్నని ఐఫోన్ ఎయిర్.. పెద్ద డిస్కౌంట్.. ఎలా కొనాలో తెలుసా..!
iPhone Air: సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో ఆపిల్ తన కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను ప్రారంభించింది. ఈ సంవత్సరం, ఈ సిరీస్లో ఐఫోన్ ఎయిర్ అని పిలువబడే ఇప్పటివరకు అత్యంత సన్నని ఐఫోన్ కూడా ఉంది.
iPhone Air: సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో ఆపిల్ తన కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను ప్రారంభించింది. ఈ సంవత్సరం, ఈ సిరీస్లో ఐఫోన్ ఎయిర్ అని పిలువబడే ఇప్పటివరకు అత్యంత సన్నని ఐఫోన్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు అత్యంత సన్నని ఐఫోన్పై డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. విజయ్ సేల్స్ నుండి ఈ ఫోన్పై రూ. 10,000 వరకు తగ్గింపును పొందచ్చు. అయితే, ఫోన్పై ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లేదు; ఈ డిస్కౌంట్ బ్యాంక్ ఆఫర్లతో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఈ అద్భుతమైన డీల్ గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.
ఐఫోన్ ఎయిర్ ఆఫర్స్
ఈసారి, యాపిల్ కొత్త ఐఫోన్ ఎయిర్ను రూ.119,900 ప్రారంభ ధరకు విడుదల చేసింది. గత సంవత్సరం ప్రో మోడల్స్ అదే ధరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, కానీ ఈసారి కంపెనీ తన అత్యంత సన్నని ఐఫోన్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఫోన్పై ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లేనప్పటికీ, కంపెనీ కొన్ని ఆకట్టుకునే బ్యాంక్ ఆఫర్లను అందిస్తోంది.
మీకు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లేదా ఎస్బిఐ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటే, మీరు రూ.4,000 వరకు తక్షణ తగ్గింపును పొందచ్చు. ఇంకా, మీరు IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ కలిగి ఉండి, EMIలో ఫోన్ను కొనుగోలు చేస్తే, మీరు రూ.10,000 వరకు తగ్గింపు పొందచ్చు, ఇది ఈ డీల్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది.
అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ కార్డ్లతో EMI ఎంపికలపై రూ.7,500 వరకు తగ్గింపు, Yes బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లతో EMI ఎంపికలపై రూ.2,500 తగ్గింపుతో సహా మరికొన్ని బ్యాంక్ కార్డ్ ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ విధంగా, మీరు ఫోన్లో రూ.4,000- రూ.10,000 మధ్య ఆదా చేయవచ్చు.
ఐఫోన్ ఎయిర్ ఫీచర్లు
అత్యంత సన్నని ఐఫోన్ ఎయిర్ 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.5-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఫోన్ కేవలం 5.6mm మందం, కేవలం 165 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన A19 Pro చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది మల్టీ టాస్కింగ్, గేమింగ్కు అద్భుతమైనది. ఇది 48-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా, 18-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ సెంటర్ స్టేజ్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది, ఇది గ్రూప్ సెల్ఫీలను మెరుగుపరుస్తుంది.